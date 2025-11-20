Рейтинг@Mail.ru
09:47 20.11.2025
Около 1 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по замене около 1 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на МКАД в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организовали работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтировали более 20 участков общей площадью около 1 миллиона квадратных метров", - рассказал Бирюков.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Около 500 тыс квадратных метров асфальта обновили на Садовом кольце
27 октября, 11:15
Заммэра рассказал, что среди крупных объектов МКАД, где прошел ремонт, транспортные развязки "Каширская" и "Рижская", участки от Абрамцевской до Щелковской, от Рязанской до Волгоградской, от Щелковской до Горьковской транспортных развязок.
"Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - добавил Бирюков.
По его словам, работы на МКАД проводили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения. Ремонт был организован в несколько этапов.
"На первом специалисты провели фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после этого уложили новое асфальтобетонное покрытие и нанесли дорожную разметку", - уточнил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Для ремонта дорожного покрытия на МКАД в этом году было произведено порядка 160 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.
Машина в помещении подземного паркинга - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Мосжилинспекция заставила провести ремонт в паркинге в Зеленограде
17 ноября, 15:44
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
