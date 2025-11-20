Около 1 млн квадратных метров асфальта обновили на МКАД

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по замене около 1 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на МКАД в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организовали работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтировали более 20 участков общей площадью около 1 миллиона квадратных метров", - рассказал Бирюков.

Заммэра рассказал, что среди крупных объектов МКАД, где прошел ремонт, транспортные развязки "Каширская" и "Рижская", участки от Абрамцевской до Щелковской, от Рязанской до Волгоградской, от Щелковской до Горьковской транспортных развязок.

"Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - добавил Бирюков.

По его словам, работы на МКАД проводили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения. Ремонт был организован в несколько этапов.

"На первом специалисты провели фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после этого уложили новое асфальтобетонное покрытие и нанесли дорожную разметку", - уточнил он.