ШОС продолжит выстраивать финансовую инфраструктуру, сообщил Мишустин
ШОС продолжит выстраивать финансовую инфраструктуру, сообщил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2025
ШОС продолжит выстраивать финансовую инфраструктуру, сообщил Мишустин
Страны ШОС продолжат выстраивать надежную финансовую инфраструктуру, укреплять транспортную связность, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:31:00+03:00
2025-11-20T16:31:00+03:00
2025-11-20T16:31:00+03:00
в мире
россия
михаил мишустин
шос
россия
ШОС продолжит выстраивать финансовую инфраструктуру, сообщил Мишустин
