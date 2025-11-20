Рейтинг@Mail.ru
ШОС продолжит выстраивать финансовую инфраструктуру, сообщил Мишустин
16:31 20.11.2025
ШОС продолжит выстраивать финансовую инфраструктуру, сообщил Мишустин
Страны ШОС продолжат выстраивать надежную финансовую инфраструктуру, укреплять транспортную связность, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
в мире, россия, михаил мишустин, шос
В мире, Россия, Михаил Мишустин, ШОС
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Страны ШОС продолжат выстраивать надежную финансовую инфраструктуру, укреплять транспортную связность, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг Мишустин отметил, на прошедшем заседании Совета глав правительств ШОС детально обсуждались совместные дальнейшие действия для расширения и торгово-инвестиционного сотрудничества, и культурно-гуманитарной связи.
"Вместе продолжим также выстраивать надежную финансовую инфраструктуру, которая необходима для реализации общих проектов, будем последовательно укреплять транспортную связность на пространстве Евразии", - сообщил Мишустин.
Страны ШОС договорились работать над новой системой безопасности в Евразии
Страны ШОС договорились работать над новой системой безопасности в Евразии
19 ноября, 12:02
 
В миреРоссияМихаил МишустинШОС
 
 
