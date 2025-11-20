Рейтинг@Mail.ru
20.11.2025
14:25 20.11.2025
Локализация производства самолетов практически завершена, заявил Мишустин
Локализация производства самолетов практически завершена, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2025
Локализация производства самолетов практически завершена, заявил Мишустин
Локализация производства самолетов в РФ практически завершена, надо заместить оставшиеся элементы, сделать соответствующую сертификацию, сообщил премьер-министр РИА Новости, 20.11.2025
2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Локализация производства самолетов практически завершена, заявил Мишустин

Мишустин: локализация производства самолетов в России практически завершена

© РИА Новости / Марина Лысцева
Самолет - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Локализация производства самолетов в РФ практически завершена, надо заместить оставшиеся элементы, сделать соответствующую сертификацию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина осмотрел выставку "Транспорт России", где в том числе был представлен стенд, посвященный гражданской авиации. Во время посещения стенда Мишустин подчеркнул, что Россия способна на суверенные решения в области авиации.
"Немножко грустно от "резинки", потому что, делая такой двигатель, композитные крылья… Друзья, я сейчас обращаюсь к нашей промышленности, специалисты в области нефтехимии, в области производства, пожалуйста, надо смотреть, сделать, если хотите, небольшой конкурс и быстро решить эту проблему. Потому что локализация самолетов практически полностью завершена, а вот те элементы, которые остались, надо заместить, сделать сертификацию соответствующую", - сказал Мишустин.
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
