Мишустин рассказал об укреплении связанности территорий

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти России выделяют существенные средства для укрепления связанности территорий, для обновления и расширения инфраструктуры в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Для укрепления связанности территорий на системной основе мы занимаемся обновлением и расширением инфраструктуры в регионах. На эти цели, напомню, выделяются существенные средства", - сказал Мишустин.