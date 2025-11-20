Рейтинг@Mail.ru
13:51 20.11.2025
Трансарктический транспортный коридор обладает потенциалом, заявил Мишустин
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Трансарктический транспортный коридор обладает огромным потенциалом, это самый и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"Еще один значимый для нас транспортный коридор - это, конечно, Трансарктический. Ключевой его участок проходит по Северному морскому пути. Он обладает огромным потенциалом и конкурентными преимуществами, ведь это самый короткий и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Мишустин.
