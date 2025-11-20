https://ria.ru/20251120/mishustin-2056299819.html
Мишустин рассказал об интересе других стран к трансарктическому коридору
Мишустин рассказал об интересе других стран к трансарктическому коридору
Мишустин рассказал об интересе других стран к трансарктическому коридору
Китай, Индия и другие страны проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по использованию Трансарктического транспортного коридора, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2025
экономика
россия
михаил мишустин
россия
Мишустин рассказал об интересе других стран к трансарктическому коридору
Мишустин: КНР и Индия заинтересованы в использовании Трансарктического коридора