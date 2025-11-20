Рейтинг@Mail.ru
13:49 20.11.2025 (обновлено: 13:53 20.11.2025)
Мишустин рассказал об интересе других стран к трансарктическому коридору
Мишустин рассказал об интересе других стран к трансарктическому коридору
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Китай, Индия и другие страны проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по использованию Трансарктического транспортного коридора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Он отметил, что коридор обладает огромным потенциалом и конкурентными преимуществами.
"Интерес к сотрудничеству по его использованию проявляют и Китай, и Индия и целый ряд других государств", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что Россия готова к совместной работе с другими странами по использованию коридора на основе взаимной выгоды.
