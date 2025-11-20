https://ria.ru/20251120/mishustin-2056272565.html
Мишустин рассказал о темпах строительства дорог в новых регионах
Мишустин рассказал о темпах строительства дорог в новых регионах - РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин рассказал о темпах строительства дорог в новых регионах
Активное строительство дорог, которое идет в новых регионах, поражает своими масштабами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:52:00+03:00
2025-11-20T12:52:00+03:00
2025-11-20T12:52:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/75/1527487519_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_187bc1f88d0170e130ca0b9a6a5a1413.jpg
https://ria.ru/20250804/dorogi-2033188310.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/75/1527487519_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_c132b38b79faf406352025983f320882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин рассказал о темпах строительства дорог в новых регионах
Мишустин: строительство дорог в новых регионах поражает масштабами
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Активное строительство дорог, которое идет в новых регионах, поражает своими масштабами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин посетил выставку "Транспорт России", которая проходит в московском Гостином дворе. В рамках мероприятия состоялась церемония ввода в эксплуатацию дорожных объектов в режиме видео-конференц-связи.
"Активнейшее строительство под руководством президента, которое сегодня развернуто в новых наших регионах, поражает своими масштабами, размахом", - сказал Мишустин.