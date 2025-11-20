Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о темпах строительства дорог в новых регионах
12:52 20.11.2025
Мишустин рассказал о темпах строительства дорог в новых регионах
Мишустин рассказал о темпах строительства дорог в новых регионах
Активное строительство дорог, которое идет в новых регионах, поражает своими масштабами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:52:00+03:00
2025-11-20T12:52:00+03:00
Строительство автомобильных дорог
Строительство автомобильных дорог. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Активное строительство дорог, которое идет в новых регионах, поражает своими масштабами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин посетил выставку "Транспорт России", которая проходит в московском Гостином дворе. В рамках мероприятия состоялась церемония ввода в эксплуатацию дорожных объектов в режиме видео-конференц-связи.
"Активнейшее строительство под руководством президента, которое сегодня развернуто в новых наших регионах, поражает своими масштабами, размахом", - сказал Мишустин.
