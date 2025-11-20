https://ria.ru/20251120/mishustin-2056257044.html
Мишустин посетил выставку "Транспорт России"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил выставку "Транспорт России", которая проходит в московском Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка, организованная на площадке форума "Транспорт России", посвящена значимым достижениям и передовым технологиям в сфере транспорта, инфраструктурного строительства и логистики. Свыше 100 ключевых игроков отрасли представили проекты, направленные на развитие транспортной системы России.
Также на площадке представлен объединенный стенд приоритетных проектов, включающий инициативы в области развития транспортной инфраструктуры, цифровизации, беспилотных технологий и промышленного обеспечения транспортной мобильности.