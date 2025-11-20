https://ria.ru/20251120/mishustin-2056159786.html
Мишустин выступит на форуме "Транспорт России"
Мишустин выступит на форуме "Транспорт России" - РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин выступит на форуме "Транспорт России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Транспорт России", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 20.11.2025
