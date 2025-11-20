Рейтинг@Mail.ru
Мирошник заявил о наличии показаний свидетелей зверств ВСУ в Купянске
22:59 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/miroshnik-2056454973.html
Мирошник заявил о наличии показаний свидетелей зверств ВСУ в Купянске
Мирошник заявил о наличии показаний свидетелей зверств ВСУ в Купянске
2025-11-20T22:59:00+03:00
2025-11-20T22:59:00+03:00
в мире
россия
родион мирошник
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251120/kupyansk-2056454809.html
россия
в мире, россия, родион мирошник, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Родион Мирошник, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Показаний свидетелей зверств ВСУ в Купянске у России достаточно, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"У нас достаточно показаний мирных граждан, ставших свидетелями и жертвами преступных злодеяний, пыток и издевательств", - сказал Мирошник агентству.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили Купянск.
У МИД есть данные о захоронениях убитых жителей Купянска, заявил Мирошник
Вчера, 22:58
 
