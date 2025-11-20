https://ria.ru/20251120/miroshnik-2056453849.html
Мирошник прокомментировал освобождение Купянска
Мирошник прокомментировал освобождение Купянска - РИА Новости, 20.11.2025
Мирошник прокомментировал освобождение Купянска
Освобождение российскими военными Купянска позволит начать сбор доказательств о военных преступлениях ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 20.11.2025
