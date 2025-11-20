Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал освобождение Купянска - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 20.11.2025
Мирошник прокомментировал освобождение Купянска
Освобождение российскими военными Купянска позволит начать сбор доказательств о военных преступлениях ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
РИА Новости
россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник прокомментировал освобождение Купянска

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Освобождение российскими военными Купянска позволит начать сбор доказательств о военных преступлениях ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Возвращение наших войск в Купянск позволит начать детальную работу следственных органов России "на земле" по сбору доказательной базы по преступлениям вооруженных формирований Украины, совершенных украинскими нацистами после выхода оттуда российских войск в 2022 году", - заявил Мирошник.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили Купянск.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ВС России ведут боевые действия по плану спецоперации, заявил Герасимов
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
