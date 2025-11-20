МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Ряд стран-участниц Совета Безопасности ООН являются заказчиками событий на Украине, они блокируют любую правду о преступлениях киевского режима в отношении мирных граждан, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В Совете Безопасности ООН находятся страны, которые являются прямыми виновниками событий на Украине. Они являются заказчиками, финансистами и до последнего стараются блокировать любые расследования и любое вынесение правды о том, что происходит и чем занимается Украина на поле боя по отношению к гражданскому населению", - сказал Мирошник в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.