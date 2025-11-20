Рейтинг@Mail.ru
Миндич мог распоряжаться российскими активами на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
15:22 20.11.2025
Миндич мог распоряжаться российскими активами на Украине, пишут СМИ
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
в мире, украина, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Миндич мог распоряжаться российскими активами на Украине, пишут СМИ

Миндич мог распоряжаться арестованными Киевом активами РФ через главу АРМА Думу

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Один из главных фигурантов коррупционного скандала в украинской энергетике бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич мог распоряжаться арестованными на Украине российскими активам через главу нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) Елену Думу, пишет в четверг издание "Украинская правда".
Согласно данным издания, экс- руководитель АРМА Елена Дума была связана с коррупционной схемой Миндича.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября, 18:43
"Елену Думу поставили управлять АРМА в 2023 году, а это означает, что два года арестованными активами, которые были получены коррупционным путем или были арестованы у россиян, мог управлять Миндич", - рассказал возглавляющий отдел расследований "Украинской правды" журналист Михаил Ткач в видео, опубликованном на YouTube-канале издания.
В расследовании приводятся кадры, на которых видно, как Елена Дума 23 июля 2025 года в разгар рабочего дня садится в автомобиль своего заместителя Григола Катамадзе и приезжает в клинику ДМС, которая в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины ( НАБУ) фигурирует как один из бэк-офисов, через которые проходили полученные коррупционным путем денежные средства. Отмечается, что Дума подала в отставку с занимаемой должности 30 июля 2025 года - через несколько дней после того, как была опубликована информация о возможном прослушивании квартиры Миндича.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США раскрыли, кто организовал коррупционный скандал в Киеве
19 ноября, 07:37
 
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
