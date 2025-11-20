Миндич мог распоряжаться российскими активами на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Один из главных фигурантов коррупционного скандала в украинской энергетике бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич мог распоряжаться арестованными на Украине российскими активам через главу нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) Елену Думу, пишет в четверг издание "Украинская правда".

Согласно данным издания, экс- руководитель АРМА Елена Дума была связана с коррупционной схемой Миндича

"Елену Думу поставили управлять АРМА в 2023 году, а это означает, что два года арестованными активами, которые были получены коррупционным путем или были арестованы у россиян, мог управлять Миндич", - рассказал возглавляющий отдел расследований "Украинской правды" журналист Михаил Ткач в видео, опубликованном на YouTube-канале издания.

В расследовании приводятся кадры, на которых видно, как Елена Дума 23 июля 2025 года в разгар рабочего дня садится в автомобиль своего заместителя Григола Катамадзе и приезжает в клинику ДМС, которая в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины ( НАБУ ) фигурирует как один из бэк-офисов, через которые проходили полученные коррупционным путем денежные средства. Отмечается, что Дума подала в отставку с занимаемой должности 30 июля 2025 года - через несколько дней после того, как была опубликована информация о возможном прослушивании квартиры Миндича.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.