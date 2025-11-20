В МИД Нидерландов оценили новый план США по урегулированию на Украине

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. В плане США по урегулированию на Украине есть много пунктов, на которые Киеву будет сложно согласиться, заявил в четверг глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.

"Есть много пунктов, которые, я думаю, Украине будет невероятно сложно принять. Но, опять же, я не знаю, на какой стадии находится этот план", - сказал ван Вил журналистам после заседания глав МИД стран ЕС, комментируя новый американский план по урегулированию.

Он напомнил, что в четверг на Украине находится американская делегация и, вероятно, этот план тоже будет обсуждаться. По словам министра, европейцам пока "нет смысла спешить в Вашингтон", сначала необходимо выяснить детали относительно плана.

"Конечно, мы постоянно обсуждаем, как можно закончить эту войну сейчас. Проще всего было бы, если Россия согласилась бы на немедленное прекращение огня. И затем уже действовать исходя из этого", - считает нидерландский министр.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".