Рейтинг@Mail.ru
В МИД Нидерландов оценили новый план США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/mid-2056432744.html
В МИД Нидерландов оценили новый план США по урегулированию на Украине
В МИД Нидерландов оценили новый план США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
В МИД Нидерландов оценили новый план США по урегулированию на Украине
В плане США по урегулированию на Украине есть много пунктов, на которые Киеву будет сложно согласиться, заявил в четверг глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:58:00+03:00
2025-11-20T20:58:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
стив уиткофф
марко рубио
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103523/07/1035230756_0:121:2350:1443_1920x0_80_0_0_4e5e5f6456a694df875211151c208205.jpg
https://ria.ru/20251120/kallas-2056224711.html
https://ria.ru/20250501/uregulirovanie-2014620907.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103523/07/1035230756_133:0:2218:1564_1920x0_80_0_0_f55390e633cee4b91432cb0d4f6398f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, стив уиткофф, марко рубио, дональд трамп, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Дональд Трамп, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
В МИД Нидерландов оценили новый план США по урегулированию на Украине

Глава МИД Нидерландов ван Вил: Киеву будет сложно принять план США по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. В плане США по урегулированию на Украине есть много пунктов, на которые Киеву будет сложно согласиться, заявил в четверг глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
"Есть много пунктов, которые, я думаю, Украине будет невероятно сложно принять. Но, опять же, я не знаю, на какой стадии находится этот план", - сказал ван Вил журналистам после заседания глав МИД стран ЕС, комментируя новый американский план по урегулированию.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Каллас высказалась о плане США по Украине
Вчера, 10:34
Он напомнил, что в четверг на Украине находится американская делегация и, вероятно, этот план тоже будет обсуждаться. По словам министра, европейцам пока "нет смысла спешить в Вашингтон", сначала необходимо выяснить детали относительно плана.
"Конечно, мы постоянно обсуждаем, как можно закончить эту войну сейчас. Проще всего было бы, если Россия согласилась бы на немедленное прекращение огня. И затем уже действовать исходя из этого", - считает нидерландский министр.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию
1 мая, 21:59
 
В миреСШАУкраинаКиевСтив УиткоффМарко РубиоДональд ТрампЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала