В МИД назвали слова Уитакера о российских активах неуместными

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рассуждения постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера об использовании замороженных российских активов являются неуместными, поскольку он не имеет ни компетенции, ни полномочий в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Блумберг писало, что постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны приступить к реализации планов по использованию замороженных активов РФ. По мнению американского дипломата, использование замороженных активов РФ улучшит финансовое положение Украины на несколько лет.
"Считаю, что какие-либо рассуждения Мэттью Уитакера по данному сюжету буквально неуместны не только в силу ущербности и преступности продвигаемого нарратива, но и явного отсутствия банальной компетенции, да и мандата у представителя США при военном блоке НАТО раздавать советы по вопросам обращения с активами других государств", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
По ее мнению, слова Уитакера стали некой "попыткой скопировать (экс-президента США Джо - ред.) Байдена". Призывы американского постпреда при НАТО к Европе "перейти на новый уровень агрессивности к России" очень схожи с подобными же призывами Байдена, отметила дипломат.
"Этим занимался Байден. Я не знаю, к какой партии принадлежит Уитакер... Получается, что у Байдена появился ярый последователь, потому что именно Байден гордился всегда, что заставил Европейский союз принять антироссийские санкции", - отметила Захарова,
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.