В МИД назвали слова Уитакера о российских активах неуместными

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рассуждения постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера об использовании замороженных российских активов являются неуместными, поскольку он не имеет ни компетенции, ни полномочий в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этим занимался Байден. Я не знаю, к какой партии принадлежит Уитакер... Получается, что у Байдена появился ярый последователь, потому что именно Байден гордился всегда, что заставил Европейский союз принять антироссийские санкции", - отметила Захарова,