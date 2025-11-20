Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали слова Уитакера о российских активах неуместными - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/mid-2056411642.html
В МИД назвали слова Уитакера о российских активах неуместными
В МИД назвали слова Уитакера о российских активах неуместными - РИА Новости, 20.11.2025
В МИД назвали слова Уитакера о российских активах неуместными
Рассуждения постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера об использовании замороженных российских активов являются неуместными, поскольку он не имеет ни компетенции,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:19:00+03:00
2025-11-20T19:19:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
мария захарова
дмитрий песков
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20251120/ssha-2056182053.html
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056269601.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, мария захарова, дмитрий песков, сергей лавров, нато, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В МИД назвали слова Уитакера о российских активах неуместными

Захарова назвала слова Уитакера об использовании активов РФ неуместными

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рассуждения постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера об использовании замороженных российских активов являются неуместными, поскольку он не имеет ни компетенции, ни полномочий в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Блумберг писало, что постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны приступить к реализации планов по использованию замороженных активов РФ. По мнению американского дипломата, использование замороженных активов РФ улучшит финансовое положение Украины на несколько лет.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов
Вчера, 05:04
"Считаю, что какие-либо рассуждения Мэттью Уитакера по данному сюжету буквально неуместны не только в силу ущербности и преступности продвигаемого нарратива, но и явного отсутствия банальной компетенции, да и мандата у представителя США при военном блоке НАТО раздавать советы по вопросам обращения с активами других государств", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
По ее мнению, слова Уитакера стали некой "попыткой скопировать (экс-президента США Джо - ред.) Байдена". Призывы американского постпреда при НАТО к Европе "перейти на новый уровень агрессивности к России" очень схожи с подобными же призывами Байдена, отметила дипломат.
"Этим занимался Байден. Я не знаю, к какой партии принадлежит Уитакер... Получается, что у Байдена появился ярый последователь, потому что именно Байден гордился всегда, что заставил Европейский союз принять антироссийские санкции", - отметила Захарова,
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Госдуме назвали предполагаемое использование ЕС активов России хищением
Вчера, 12:47
 
В миреРоссияСШАУкраинаМария ЗахароваДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала