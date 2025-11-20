Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали запрет журналисту Селезневу на въезд в Армению
18:55 20.11.2025
В МИД прокомментировали запрет журналисту Селезневу на въезд в Армению
В Москве обратили внимание на ситуацию вокруг российского журналиста Дмитрия Селезнева, которому запретили въезд в Армению, и запросили информацию по линии... РИА Новости, 20.11.2025
2025
в мире, армения, ереван, москва, мария захарова
В мире, Армения, Ереван, Москва, Мария Захарова
В МИД прокомментировали запрет журналисту Селезневу на въезд в Армению

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве обратили внимание на ситуацию вокруг российского журналиста Дмитрия Селезнева, которому запретили въезд в Армению, и запросили информацию по линии российского посольства в Ереване о причинах запрета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на запрет Дмитрию Селезневу на въезд в Армению... По линии нашего посольства в Ереване мы запросили информацию о причинах данного решения и надеемся, что оно не связано с журналистской деятельностью Селезнева", - отметила она.
По ее словам, тревогу вызывает отсутствие информации о том, когда истекает срок ограничений. Также отсутствуют данные и о том, обвиняется ли журналист в каких-то преступлениях, совершенных на территории Армении, и как он может рассчитывать на отмену этого запрета.
Дипломат подчеркнула, что Дмитрий Селезнев был хорошо известен своими репортажами о карабахском конфликте в 2020 году, а причины запрета въезда неизвестны. Захарова выразила надежду на то, что они не связаны с работой журналиста, иначе "это не вписывалось бы в продвигаемый властями Армении образ республики как правового и демократического государства, где свобода прессы является незыблемым принципом любой подлинной демократии".
Председатель Союза армян России Ара Абрамян - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России
28 марта, 16:48
 
В миреАрменияЕреванМоскваМария Захарова
 
 
