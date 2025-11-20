https://ria.ru/20251120/mid-2056406175.html
В МИД прокомментировали запрет журналисту Селезневу на въезд в Армению
В МИД прокомментировали запрет журналисту Селезневу на въезд в Армению - РИА Новости, 20.11.2025
В МИД прокомментировали запрет журналисту Селезневу на въезд в Армению
В Москве обратили внимание на ситуацию вокруг российского журналиста Дмитрия Селезнева, которому запретили въезд в Армению, и запросили информацию по линии... РИА Новости, 20.11.2025
В МИД прокомментировали запрет журналисту Селезневу на въезд в Армению
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве обратили внимание на ситуацию вокруг российского журналиста Дмитрия Селезнева, которому запретили въезд в Армению, и запросили информацию по линии российского посольства в Ереване о причинах запрета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на запрет Дмитрию Селезневу на въезд в Армению
... По линии нашего посольства в Ереване
мы запросили информацию о причинах данного решения и надеемся, что оно не связано с журналистской деятельностью Селезнева", - отметила она.
По ее словам, тревогу вызывает отсутствие информации о том, когда истекает срок ограничений. Также отсутствуют данные и о том, обвиняется ли журналист в каких-то преступлениях, совершенных на территории Армении, и как он может рассчитывать на отмену этого запрета.
Дипломат подчеркнула, что Дмитрий Селезнев был хорошо известен своими репортажами о карабахском конфликте в 2020 году, а причины запрета въезда неизвестны. Захарова
выразила надежду на то, что они не связаны с работой журналиста, иначе "это не вписывалось бы в продвигаемый властями Армении образ республики как правового и демократического государства, где свобода прессы является незыблемым принципом любой подлинной демократии".