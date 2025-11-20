В МИД прокомментировали запрет журналисту Селезневу на въезд в Армению

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве обратили внимание на ситуацию вокруг российского журналиста Дмитрия Селезнева, которому запретили въезд в Армению, и запросили информацию по линии российского посольства в Ереване о причинах запрета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, тревогу вызывает отсутствие информации о том, когда истекает срок ограничений. Также отсутствуют данные и о том, обвиняется ли журналист в каких-то преступлениях, совершенных на территории Армении, и как он может рассчитывать на отмену этого запрета.