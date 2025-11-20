https://ria.ru/20251120/mid-2056397624.html
В МИД пообещали ответ на договоренности Киева и Афин о морских дронах
В МИД пообещали ответ на договоренности Киева и Афин о морских дронах - РИА Новости, 20.11.2025
В МИД пообещали ответ на договоренности Киева и Афин о морских дронах
Должная реакция с российской стороны последует в ответ на договоренности киевского режима и Греции о разработке морских беспилотников, заявила официальный... РИА Новости, 20.11.2025
В МИД пообещали ответ на договоренности Киева и Афин о морских дронах
Захарова: Россия ответит на договоренности Киева и Афин о морских беспилотниках