МИД: Токио должен отказаться от антироссийской линии для диалога с Россией

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Восстановление диалога России и Японии возможно лишь при отказе Токио от антироссийской линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша позиция по ситуации в двусторонних отношениях остается неизменной - восстановление диалога с Токио возможно лишь в случае отказа, не на словах, а на деле, от нынешней антироссийской линии, прекращения попыток нанести ущерб российско-японскому сотрудничеству, конкретных практических шагов, демонстрирующих серьезный настрой правительства Японии на размораживание двусторонних связей", - сказала Захарова.