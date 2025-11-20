Рейтинг@Mail.ru
17:39 20.11.2025 (обновлено: 17:40 20.11.2025)
МИД: Токио должен отказаться от антироссийской линии для диалога с Россией
МИД: Токио должен отказаться от антироссийской линии для диалога с Россией
Восстановление диалога России и Японии возможно лишь при отказе Токио от антироссийской линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:39:00+03:00
2025-11-20T17:40:00+03:00
в мире
токио
россия
япония
мария захарова
в мире, токио, россия, япония, мария захарова
В мире, Токио, Россия, Япония, Мария Захарова
МИД: Токио должен отказаться от антироссийской линии для диалога с Россией

Захарова: для диалога с Россией Токио должен отказаться от антироссийской линии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Восстановление диалога России и Японии возможно лишь при отказе Токио от антироссийской линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Судя по публичным заявлениям главы новой японской администрации, недружественный курс Токио в отношении России сохраняется", - отметила Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что этот курс остается прежним, несмотря на звучавшие "со стороны ряда здравомыслящих политиков" Японии, в том числе с опытом пребывания на премьерском посту, мнения о пагубности подобного "деструктивного подхода" для самого Токио.
"Наша позиция по ситуации в двусторонних отношениях остается неизменной - восстановление диалога с Токио возможно лишь в случае отказа, не на словах, а на деле, от нынешней антироссийской линии, прекращения попыток нанести ущерб российско-японскому сотрудничеству, конкретных практических шагов, демонстрирующих серьезный настрой правительства Японии на размораживание двусторонних связей", - сказала Захарова.
В миреТокиоРоссияЯпонияМария Захарова
 
 
