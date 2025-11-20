https://ria.ru/20251120/mid-2056383094.html
МИД: Токио должен отказаться от антироссийской линии для диалога с Россией
МИД: Токио должен отказаться от антироссийской линии для диалога с Россией - РИА Новости, 20.11.2025
МИД: Токио должен отказаться от антироссийской линии для диалога с Россией
Восстановление диалога России и Японии возможно лишь при отказе Токио от антироссийской линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:39:00+03:00
2025-11-20T17:39:00+03:00
2025-11-20T17:40:00+03:00
в мире
токио
россия
япония
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251119/yaponiya-2055926872.html
токио
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио, россия, япония, мария захарова
В мире, Токио, Россия, Япония, Мария Захарова
МИД: Токио должен отказаться от антироссийской линии для диалога с Россией
Захарова: для диалога с Россией Токио должен отказаться от антироссийской линии
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Восстановление диалога России и Японии возможно лишь при отказе Токио от антироссийской линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Судя по публичным заявлениям главы новой японской администрации, недружественный курс Токио
в отношении России
сохраняется", - отметила Захарова
в ходе брифинга.
Она добавила, что этот курс остается прежним, несмотря на звучавшие "со стороны ряда здравомыслящих политиков" Японии
, в том числе с опытом пребывания на премьерском посту, мнения о пагубности подобного "деструктивного подхода" для самого Токио.
"Наша позиция по ситуации в двусторонних отношениях остается неизменной - восстановление диалога с Токио возможно лишь в случае отказа, не на словах, а на деле, от нынешней антироссийской линии, прекращения попыток нанести ущерб российско-японскому сотрудничеству, конкретных практических шагов, демонстрирующих серьезный настрой правительства Японии на размораживание двусторонних связей", - сказала Захарова.