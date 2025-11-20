Рейтинг@Mail.ru
В МИД призвали к мирному разрешению конфликта между Камбоджей и Таиландом - РИА Новости, 20.11.2025
17:12 20.11.2025
В МИД призвали к мирному разрешению конфликта между Камбоджей и Таиландом
В МИД призвали к мирному разрешению конфликта между Камбоджей и Таиландом - РИА Новости, 20.11.2025
В МИД призвали к мирному разрешению конфликта между Камбоджей и Таиландом
Москва выражает озабоченность в связи с обострением пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом, призывает к его мирному разрешению, заявила официальный... РИА Новости, 20.11.2025
в мире
камбоджа
таиланд
куала-лумпур
мария захарова
камбоджа
таиланд
куала-лумпур
в мире, камбоджа, таиланд, куала-лумпур, мария захарова
В мире, Камбоджа, Таиланд, Куала-Лумпур, Мария Захарова
В МИД призвали к мирному разрешению конфликта между Камбоджей и Таиландом

Захарова: Россия призывает к мирному разрешению конфликта Камбоджи и Таиланда

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва выражает озабоченность в связи с обострением пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом, призывает к его мирному разрешению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выражаем озабоченность в связи с недавним обострением камбоджийско-таиландского пограничного конфликта. Надеемся, что в результате диалога в двустороннем формате стороны возобновят выполнение совместной декларации по урегулированию конфликта. Напомню, она была подписана на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября. Мы выступаем за разрешение всех споров исключительно мирными средствами", - отметила дипломат в ходе еженедельного брифинга.
По ее словам, подобные территориальные разногласия являются результатом колониальной политики Запада в условиях "зримой деградации ситуации в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"Сегодня особенно важно действовать в присущем АСЕАН духе единства и солидарности для преодоления исторических противоречий", - отметила Захарова.
Территориальные споры достались Таиланду и Камбодже в наследство от колониального Французского Индокитая, частью которого была в колониальные времена территория Камбоджи. Демаркация границ проводилась в начале ХХ века по результатам переговоров Королевства Сиам (ныне Таиланд) и Французского Индокитая в 1898-1907 годах. Несколько участков границы, приходящихся на горные районы, не были тщательно демаркированы из-за труднодоступности.
В 2000 и 2001 годах стороны подписали протоколы о демаркации границ, признав ряд участков не демаркированными окончательно и введя на них временную линию разграничения и нейтральные зоны. Согласно протоколам, временная линия разграничения считается государственной границей вплоть до момента проведения совместной тщательной демаркации спорных участков, которая до сих пор не состоялась.
В период с 2005 по 2025 год на спорных участках границы несколько раз возникали боестолкновления таиландских и камбоджийских войск, в том числе, в 2011 и 2025 годах, с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. Режим прекращения огня на границе после четырехдневной пограничной войны 2025 года был введен в действие в полночь с 28 на 29 июля после того, как стороны достигли договоренностей об этом на переговорах в Куала-Лумпуре при посредничестве США, КНР и Малайзии.
