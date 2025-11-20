В МИД призвали к мирному разрешению конфликта между Камбоджей и Таиландом

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва выражает озабоченность в связи с обострением пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом, призывает к его мирному разрешению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, подобные территориальные разногласия являются результатом колониальной политики Запада в условиях "зримой деградации ситуации в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В 2000 и 2001 годах стороны подписали протоколы о демаркации границ, признав ряд участков не демаркированными окончательно и введя на них временную линию разграничения и нейтральные зоны. Согласно протоколам, временная линия разграничения считается государственной границей вплоть до момента проведения совместной тщательной демаркации спорных участков, которая до сих пор не состоялась.