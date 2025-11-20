В МИД заявили о поляризации международной обстановки

ТАШКЕНТ, 20 ноя - РИА Новости. Москва констатирует двойственность в мире по вопросу совместной борьбы с терроризмом по причине причисления отдельных стран к категории избранных и использования террористических группировок в качестве инструмента своей внешней политики, заявил заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Алексей Лыженков.

"Констатируем продолжение поляризации международной обстановки. Вместо совместной борьбы с террористической угрозой отдельные страны, которые причисляют себя к категории избранных, не гнушатся использовать террористические группировки в качестве инструмента своей внешней политики. Они задействуют их для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, подрыва их конституционных основ", - сказал Лыженков на конференции по противодействию терроризму в странах ШОС.

Он отметил, что США и их союзники продолжают размывать понятие международного терроризма и применяют двойные стандарты к оценке внутренних конфликтов в других странах. По его словам, одним из таких ярких примеров являются попытки Вашингтона добиться исключения международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из списка террористических организаций Совета безопасности ООН.

« "В угоду политической целесообразности США готовы забыть не только кровавый послужной список этой международной террористической организации, но и ее нынешние связи с боевиками", - уточнил Лыженков.

Кроме того, террористические группировки и экстремистские силы используются Западом для поддержания очагов контролируемого хаоса, например, на Украине, на Ближнем Востоке, в Африке, добавил он.

В то же время, Лыжнков напомнил, что разрушение государственных институтов в Ливии и Ираке в результате интервенции стран НАТО создало долговременный вакуум власти и безопасности, которым воспользовались боевики.

"Сегодня в угоду своим геополитическим интересам бывшие митрополии продолжают заниматься на африканском континенте поддержкой незаконных вооруженных формирований, используют локальные противоречия, социально-экономические проблемы в своих интересах... Решительно осуждаем использование западными странами терроризма в качестве инструмента неоколониальной политики", - подчеркнул он.