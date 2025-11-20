Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили о поляризации международной обстановки - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/mid-2056374443.html
В МИД заявили о поляризации международной обстановки
В МИД заявили о поляризации международной обстановки - РИА Новости, 20.11.2025
В МИД заявили о поляризации международной обстановки
Москва констатирует двойственность в мире по вопросу совместной борьбы с терроризмом по причине причисления отдельных стран к категории избранных и... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:11:00+03:00
2025-11-20T17:11:00+03:00
в мире
сша
москва
россия
шос
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7103ed81287447e61e7d432206fe5467.jpg
https://ria.ru/20251009/afganistan-2047326182.html
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019511168.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_132:0:1876:1308_1920x0_80_0_0_e93ce7545be1b5be06946efea691f9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, россия, шос, оон, нато
В мире, США, Москва, Россия, ШОС, ООН, НАТО
В МИД заявили о поляризации международной обстановки

Замглавы департамента МИД Лыженков заявил о поляризации обстановки в мире

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 20 ноя - РИА Новости. Москва констатирует двойственность в мире по вопросу совместной борьбы с терроризмом по причине причисления отдельных стран к категории избранных и использования террористических группировок в качестве инструмента своей внешней политики, заявил заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Алексей Лыженков.
"Констатируем продолжение поляризации международной обстановки. Вместо совместной борьбы с террористической угрозой отдельные страны, которые причисляют себя к категории избранных, не гнушатся использовать террористические группировки в качестве инструмента своей внешней политики. Они задействуют их для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, подрыва их конституционных основ", - сказал Лыженков на конференции по противодействию терроризму в странах ШОС.
Заседание Второго саммита Россия - Центральная Азия в Правительственной резиденции в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин рассказал о ситуации с терроризмом в Афганистане
9 октября, 16:51
Он отметил, что США и их союзники продолжают размывать понятие международного терроризма и применяют двойные стандарты к оценке внутренних конфликтов в других странах. По его словам, одним из таких ярких примеров являются попытки Вашингтона добиться исключения международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из списка террористических организаций Совета безопасности ООН.
«
"В угоду политической целесообразности США готовы забыть не только кровавый послужной список этой международной террористической организации, но и ее нынешние связи с боевиками", - уточнил Лыженков.
Кроме того, террористические группировки и экстремистские силы используются Западом для поддержания очагов контролируемого хаоса, например, на Украине, на Ближнем Востоке, в Африке, добавил он.
В то же время, Лыжнков напомнил, что разрушение государственных институтов в Ливии и Ираке в результате интервенции стран НАТО создало долговременный вакуум власти и безопасности, которым воспользовались боевики.
"Сегодня в угоду своим геополитическим интересам бывшие митрополии продолжают заниматься на африканском континенте поддержкой незаконных вооруженных формирований, используют локальные противоречия, социально-экономические проблемы в своих интересах... Решительно осуждаем использование западными странами терроризма в качестве инструмента неоколониальной политики", - подчеркнул он.
В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная научно-практическая конференция по противодействию терроризму в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мероприятии принимают участие представители антитеррористических структур ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Антитеррористического центра СНГ, Интерпола.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом
28 мая, 11:15
 
В миреСШАМоскваРоссияШОСООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала