Австралия ввела санкции против двух российских компаний
Австралия ввела санкции против двух российских компаний - РИА Новости, 20.11.2025
Австралия ввела санкции против двух российских компаний
Австралия совместно с США и Великобританией ввела санкции против двух российских компаний и их двух ключевых сотрудников, безосновательно обвинив их в... РИА Новости, 20.11.2025
в мире
австралия
россия
великобритания
санкции в отношении россии
австралия
россия
великобритания
Австралия ввела санкции против двух российских компаний
МИД Австралии объявил о санкциях против двух российских компаний
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Австралия совместно с США и Великобританией ввела санкции против двух российских компаний и их двух ключевых сотрудников, безосновательно обвинив их в противоправных действиях в цифровой сфере, следует из заявления на официальном сайте министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
Как отмечают австралийские власти, российские организации якобы предоставляли свою инфраструктуру злоумышленникам и киберпреступникам.
"Сегодня Австралия
ввела санкции против двух российских поставщиков услуг для киберпреступников Media Land LLC и ML. Cloud LLC и двух их ключевых сотрудников - Александра Александровича Волосовика и Кирилла Андреевича Затолокина. Австралия приняла эти меры совместно с Великобританией
и США", - сказано в заявлении МИД страны.
Сообщается, что санкции предусматривают уголовную ответственность за предоставление активов как самим компаниям, так и двум лицам, попавшим под ограничения, а также за использование их активов или совершение сделок с ними. Все это повлечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет или крупные штрафы. Санкции также запрещают этим лицам въезд в Австралию.
В РФ
не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.