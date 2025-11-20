Австралия ввела санкции против двух российских компаний

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Австралия совместно с США и Великобританией ввела санкции против двух российских компаний и их двух ключевых сотрудников, безосновательно обвинив их в противоправных действиях в цифровой сфере, следует из заявления на официальном сайте министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Сообщается, что санкции предусматривают уголовную ответственность за предоставление активов как самим компаниям, так и двум лицам, попавшим под ограничения, а также за использование их активов или совершение сделок с ними. Все это повлечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет или крупные штрафы. Санкции также запрещают этим лицам въезд в Австралию.