Рейтинг@Mail.ru
Австралия ввела санкции против двух российских компаний - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/mid-2056366271.html
Австралия ввела санкции против двух российских компаний
Австралия ввела санкции против двух российских компаний - РИА Новости, 20.11.2025
Австралия ввела санкции против двух российских компаний
Австралия совместно с США и Великобританией ввела санкции против двух российских компаний и их двух ключевых сотрудников, безосновательно обвинив их в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:51:00+03:00
2025-11-20T17:51:00+03:00
в мире
австралия
россия
великобритания
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/81/1551898154_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_90c7e08758ce0389dd90e2a28eb8191c.jpg
https://ria.ru/20251119/sanktsii-2056066568.html
https://ria.ru/20251120/sanktsii-2056259647.html
австралия
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/81/1551898154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7283dd8f648e954b9ad9859c1839fd40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, россия, великобритания, санкции в отношении россии
В мире, Австралия, Россия, Великобритания, Санкции в отношении России
Австралия ввела санкции против двух российских компаний

МИД Австралии объявил о санкциях против двух российских компаний

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ
Государственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Австралия совместно с США и Великобританией ввела санкции против двух российских компаний и их двух ключевых сотрудников, безосновательно обвинив их в противоправных действиях в цифровой сфере, следует из заявления на официальном сайте министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
Как отмечают австралийские власти, российские организации якобы предоставляли свою инфраструктуру злоумышленникам и киберпреступникам.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Минфин США ввел новые санкции против пяти россиян и семи компаний
19 ноября, 17:02
"Сегодня Австралия ввела санкции против двух российских поставщиков услуг для киберпреступников Media Land LLC и ML. Cloud LLC и двух их ключевых сотрудников - Александра Александровича Волосовика и Кирилла Андреевича Затолокина. Австралия приняла эти меры совместно с Великобританией и США", - сказано в заявлении МИД страны.
Сообщается, что санкции предусматривают уголовную ответственность за предоставление активов как самим компаниям, так и двум лицам, попавшим под ограничения, а также за использование их активов или совершение сделок с ними. Все это повлечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет или крупные штрафы. Санкции также запрещают этим лицам въезд в Австралию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России
Вчера, 12:22
 
В миреАвстралияРоссияВеликобританияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала