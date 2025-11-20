https://ria.ru/20251120/mid-2056351404.html
Глава МИД Белоруссии посетит Москву по приглашению Лаврова
Глава белорусского МИД Максим Рыженков посетит Москву 24-25 ноября по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.11.2025
