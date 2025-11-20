Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии посетит Москву по приглашению Лаврова - РИА Новости, 20.11.2025
16:04 20.11.2025
Глава МИД Белоруссии посетит Москву по приглашению Лаврова
Глава МИД Белоруссии посетит Москву по приглашению Лаврова - РИА Новости, 20.11.2025
Глава МИД Белоруссии посетит Москву по приглашению Лаврова
Глава белорусского МИД Максим Рыженков посетит Москву 24-25 ноября по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:04:00+03:00
2025-11-20T16:04:00+03:00
в мире
россия
москва
белоруссия
сергей лавров
максим рыженков
мария захарова
мид белоруссии
в мире, россия, москва, белоруссия, сергей лавров, максим рыженков, мария захарова, мид белоруссии
В мире, Россия, Москва, Белоруссия, Сергей Лавров, Максим Рыженков, Мария Захарова, МИД Белоруссии
Глава МИД Белоруссии посетит Москву по приглашению Лаврова

Захарова: глава МИД Белоруссии Рыженков посетит Москву 24-25 ноября

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Глава белорусского МИД Максим Рыженков посетит Москву 24-25 ноября по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с 24 по 25 ноября Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел республики Беларусь для участия в ежегодном совместном заседании коллегии МИД России и МИД Белоруссии", - сказала она в ходе брифинга.
Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Белоруссия и Россия способны отразить любые угрозы, заявил Глазьев
2 ноября, 21:27
 
