Москва отметила международную реакцию на гонения на УПЦ, заявил Захарова
11:32 20.11.2025 (обновлено: 11:33 20.11.2025)
Москва отметила международную реакцию на гонения на УПЦ, заявил Захарова
в мире
украина
россия
киев
мария захарова
оон
украинская православная церковь
служба безопасности украины
в мире, украина, россия, киев, мария захарова, оон, украинская православная церковь, служба безопасности украины, дело миндича, москва
В мире, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, ООН, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Дело Миндича, Москва
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российская сторона отмечает первые международные попытки отреагировать на гонения против УПЦ на Украине, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим… хоть какую-то реакцию по линии ооновских институтов. Мы, конечно, понимаем, что этого недостаточно с точки зрения реакции международного сообщества, но есть уже какие-то конкретные примеры того, что и те, кто отворачивался, понимают, видимо, что больше некуда отворачиваться", - рассказала она.
Белый дом обсудит с православной делегацией гонения на УПЦ
18 ноября, 05:19
По ее словам, эксперты Женевской правозащитной организации "Международная справедливость для всех" задокументировали в форме жалобы систематические преследования представителей УПЦ и направили ее в ООН. В этом документе были приведены конкретные случаи гонений и произвола в отношении канонического православного духовенства на Украине.
"А в ответ (на жалобу – ред.) семь спецдокладчиков Совета ООН по правам человека… направили правительству Украины официальное уведомление, подтвердив имеющееся нарушение международного права… на Банковую были направлены уведомления, напоминания о обязательствах Украины по вопросам свободы религии… и что эта свобода является абсолютным и неотъемлемым правом даже во время вооруженного конфликта", - рассказала Захарова.
В результате на сайте управления Верховного комиссара ООН по правам человека было опубликовано совместное заявление в связи с гонениями Киева на украинскую православную церковь, что стало беспрецедентной историей, отметила она.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и прихожане.
Захарова раскрыла, как Киев использует тему вступления Украины в ЕС
Вчера, 09:48
 
В миреУкраинаРоссияКиевМария ЗахароваООНУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныДело МиндичаМосква
 
 
