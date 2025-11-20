В МИД прокомментировали планы по вступлению Украины в ЕС

"Вы знаете, принцип консенсуса был всегда не просто доминирующим, он был системообразующим в Европейском Союзе, потому что это и было, собственно говоря, проявлением демократии. Сейчас они и эту последнюю привязку к демократическому процессу готовы пустить под нож, лишь бы только свои идеологемы как-то продавливать", - сказала она, комментируя сообщения о планах ЕС поступиться принципом консенсуса для преодоления вето Венгрии на вступление Украины в объединение.