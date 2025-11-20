Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали планы по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 20.11.2025
10:18 20.11.2025
В МИД прокомментировали планы по вступлению Украины в ЕС
В Евросоюзе готовы отказаться от основополагающих принципов своей демократии ради продвижения идеологической составляющей, заявила в интервью РИА Новости...
Захарова: ЕС готов отказаться от принципов демократии ради продвижения идеологии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Евросоюзе готовы отказаться от основополагающих принципов своей демократии ради продвижения идеологической составляющей, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета Politico сообщила, что в Брюсселе готовят новый план по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС. Так, страна начнет прорабатывать практические реформы, необходимые для вступления, не дожидаясь формального одобрения ЕС, то есть в обход вето Венгрии. По данным издания, в Евросоюзе рассчитывают, что смогут преодолеть вето Венгрии в случае поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова раскрыла, как Киев использует тему вступления Украины в ЕС
09:48
"Вы знаете, принцип консенсуса был всегда не просто доминирующим, он был системообразующим в Европейском Союзе, потому что это и было, собственно говоря, проявлением демократии. Сейчас они и эту последнюю привязку к демократическому процессу готовы пустить под нож, лишь бы только свои идеологемы как-то продавливать", - сказала она, комментируя сообщения о планах ЕС поступиться принципом консенсуса для преодоления вето Венгрии на вступление Украины в объединение.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, однако решающее слово остается Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Ранее источник в Москве заявил РИА Новости, что подготовка ЕС к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии не делает чести ни Еврокомиссии, ни Евросоюзу, и Киев и Кишинев в обозримой перспективе не будут соответствовать критериям организации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Вступление Украины в Евросоюз может добить его изнутри, заявила Захарова
05:17
 
