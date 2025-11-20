Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ около 30 человек ушли с выступления Мерца в знак протеста - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/merts-2056318328.html
В ФРГ около 30 человек ушли с выступления Мерца в знак протеста
В ФРГ около 30 человек ушли с выступления Мерца в знак протеста - РИА Новости, 20.11.2025
В ФРГ около 30 человек ушли с выступления Мерца в знак протеста
Около 30 человек покинули зал перед выступлением канцлера Фридриха Мерца на церемонии вручения премии "Талисман" в знак протеста против его предыдущих... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:43:00+03:00
2025-11-20T14:43:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
потсдам
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1e406e6cc1cfc84acbd36fa09ad47ca.jpg
https://ria.ru/20251025/miting-2050555010.html
германия
берлин (город)
потсдам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85e7b6c49754ee7b9ce2b0037ab10479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), потсдам, фридрих мерц
В мире, Германия, Берлин (город), Потсдам, Фридрих Мерц
В ФРГ около 30 человек ушли с выступления Мерца в знак протеста

Около 30 человек ушли перед выступлением Мерца, протестуя против слов о миграции

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около 30 человек покинули зал перед выступлением канцлера Фридриха Мерца на церемонии вручения премии "Талисман" в знак протеста против его предыдущих высказываний о миграции как проблеме в "облике городов", сообщило агентство DPA.
«
"Когда Мерц вышел на сцену в Берлине на церемонии вручения премии "Талисман" за социальную сплоченность Германским фондом интеграции, около 30 стипендиатов покинули зал", - передает агентство.
Они приклеили к одежде наклейки с надписью "Мы - облик городов" и встали у входа для группового фото. На свои места они вернулись только после примерно 20-минутной речи канцлера.
Ранее Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, однако, по его словам, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее он конкретизировал свое высказывание, пояснив, что проблемы в Германии создают в первую очередь нелегальные мигранты, из-за которых многие жители перестали чувствовать себя в безопасности в общественных местах. Тем не менее, высказывания Мерца вызвали осуждение как со стороны ряда оппозиционных политических партий и общественности, так и входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".
Участники демонстрации в немецком городе Билефельд - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Германии несколько тысяч человек вышли на митинг после заявления Мерца
25 октября, 12:05
 
В миреГерманияБерлин (город)ПотсдамФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала