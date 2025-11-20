В ФРГ около 30 человек ушли с выступления Мерца в знак протеста

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около 30 человек покинули зал перед выступлением канцлера Фридриха Мерца на церемонии вручения премии "Талисман" в знак протеста против его предыдущих высказываний о миграции как проблеме в "облике городов", сообщило агентство DPA.

Они приклеили к одежде наклейки с надписью "Мы - облик городов" и встали у входа для группового фото. На свои места они вернулись только после примерно 20-минутной речи канцлера.