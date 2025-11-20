В ФРГ около 30 человек ушли с выступления Мерца в знак протеста

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около 30 человек покинули зал перед выступлением канцлера Фридриха Мерца на церемонии вручения премии "Талисман" в знак протеста против его предыдущих высказываний о миграции как проблеме в "облике городов", сообщило агентство DPA.
"Когда Мерц вышел на сцену в Берлине на церемонии вручения премии "Талисман" за социальную сплоченность Германским фондом интеграции, около 30 стипендиатов покинули зал", - передает агентство.
Они приклеили к одежде наклейки с надписью "Мы - облик городов" и встали у входа для группового фото. На свои места они вернулись только после примерно 20-минутной речи канцлера.
Ранее Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, однако, по его словам, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее он конкретизировал свое высказывание, пояснив, что проблемы в Германии создают в первую очередь нелегальные мигранты, из-за которых многие жители перестали чувствовать себя в безопасности в общественных местах. Тем не менее, высказывания Мерца вызвали осуждение как со стороны ряда оппозиционных политических партий и общественности, так и входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".