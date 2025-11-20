РЭЦ и "Беллегпром" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве заключили Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности (концерн "Беллегпром"), сообщает центр.

"Документ, призванный укрепить двусторонние торгово-экономические отношения и облегчить выход совместных проектов на внешние рынки, подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич. Мероприятие состоялось в рамках форума "Содружество моды" в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

"Подписанный сегодня меморандум - это практический шаг к углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства, особенно в таком чувствительном и важном секторе, как легкая промышленность. Белорусские и российские предприятия обладают высоким производственным потенциалом, и наша задача — обеспечить максимальную синергию их экспортных возможностей. Совместное продвижение продукции и кооперация в поиске поставщиков для импортозамещения создадут не только более устойчивую внутреннюю базу, но и позволят нам более уверенно выходить на рынки третьих стран. Мы готовы предоставить весь нефинансовый инструментарий РЭЦ, чтобы поддержать эти совместные экспортно ориентированные проекты", - подчеркнула Никишина.

Подписание меморандума позволит перейти к более системному и скоординированному взаимодействию двух стран в одной из наиболее чувствительных отраслей экономики. Сотрудничество будет сосредоточено на объединении усилий по поддержке и продвижению торговли между российскими и белорусскими компаниями, особенно в свете взаимодополняющего инструментария РЭЦ и "Беллегпрома".

"Для белорусской легкой промышленности это соглашение открывает новые пути для сотрудничества с ключевым российским институтом поддержки экспорта. Наша основная цель - не только нарастить товарооборот между нашими странами, но и объединить усилия для укрепления конкурентных позиций на мировом рынке. Мы ценим готовность РЭЦ к обмену информацией, содействию в поиске партнеров, организации деловых миссий и, что особенно важно, к совместному выходу на рынки, представляющие взаимный интерес. Это позволит нашим компаниям получить необходимую поддержку для преодоления текущих вызовов и обеспечит устойчивый рост экспорта наших товаров за рубеж", - отметила председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич.

В соответствии с документом, стороны намерены содействовать анализу рынков для определения наиболее эффективных средств для развития двусторонних торговых связей, поддерживать инициативы по укреплению экономического, торгового и делового сотрудничества между предприятиями России и Белоруссии, включая установление прямых партнерских связей, и оказывать содействие в реализации экспортно ориентированных проектов, направленных на продвижение совместной российской и белорусской продукции (товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности) на рынки третьих стран.

Кроме того, стороны намерены объединять усилия для поиска компаний для обеспечения поставок жизненно важных для внутреннего рынка товарных позиций, что особенно актуально в рамках программ импортозамещения и обмениваться информацией о специфике ведения бизнеса, состоянии рынка, потенциальных экспортных нишах, изменениях в законодательстве и проводимых государственных программах в сфере ВЭД.

Со стороны РЭЦ предусмотрена информационная и организационная поддержка в рамках нефинансовых мер, включая поиск российских поставщиков и сопровождение проектов. Концерн "Беллегпром", в свою очередь, окажет аналогичную поддержку в поиске альтернативных поставщиков для импортозамещения в Российской Федерации.

Особое внимание планируется уделить совместному выходу на сторонние рынки, представляющие взаимный интерес. Это означает, что российские и белорусские производители легкой промышленности смогут более эффективно кооперироваться для освоения рынков Азии, Ближнего Востока и других регионов, выступая единым, более конкурентоспособным фронтом. Кроме того, стороны выразили готовность обменяться опытом по созданию и реализации цифровой платформы "Мой экспорт".

Важно отметить, что взаимодействие и оказание поддержки в рамках подписанного меморандума будет осуществляться при активном участии представительства Группы РЭЦ в Минске, которое успешно работает уже на протяжении 10 лет. Возглавляет представительство Виктор Доронкевич.

"Качество белорусских товаров и набирающий обороты бренд "Сделано в России" с российской стороны смогут максимально полно удовлетворять запросы потребителей двух стран, что полностью соответствует текущим направлениям развития Союзного государства, о чем говорят руководители двух стран", - добавил Доронкевич.

В Белоруссии 2024 год был объявлен Годом качества. Вслед за ним, согласно указу президента страны, 2025–2029 годы объявлены "Пятилеткой качества", которая охватит все сферы жизни страны с целью повышения качества жизни, конкурентоспособности экономики и совершенствования общественных отношений.