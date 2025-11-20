Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и "Беллегпром" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 20.11.2025 (обновлено: 18:46 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/memorandum-2056387794.html
РЭЦ и "Беллегпром" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
РЭЦ и "Беллегпром" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве - РИА Новости, 20.11.2025
РЭЦ и "Беллегпром" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве заключили Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Белорусский государственный концерн по производству и... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:54:00+03:00
2025-11-20T18:46:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056403623_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80879c64fe900760c23bc47566fd074f.jpg
https://ria.ru/20251120/niti-2056386905.html
https://ria.ru/20251120/eksport-2056337561.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056403623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a28aac34908488b6899ffd2ac069b6b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ и "Беллегпром" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

РЭЦ и Белорусский государственный концерн заключили меморандум о сотрудничестве

© РИА Новости / Алексей ДаничевГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель концерна Беллегпром Надежда Лазаревич - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве заключили Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности (концерн "Беллегпром"), сообщает центр.
"Документ, призванный укрепить двусторонние торгово-экономические отношения и облегчить выход совместных проектов на внешние рынки, подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич. Мероприятие состоялось в рамках форума "Содружество моды" в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Турция на три года продлевает действие защитной пошлины на нейлоновые нити
Вчера, 17:51
"Подписанный сегодня меморандум - это практический шаг к углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства, особенно в таком чувствительном и важном секторе, как легкая промышленность. Белорусские и российские предприятия обладают высоким производственным потенциалом, и наша задача — обеспечить максимальную синергию их экспортных возможностей. Совместное продвижение продукции и кооперация в поиске поставщиков для импортозамещения создадут не только более устойчивую внутреннюю базу, но и позволят нам более уверенно выходить на рынки третьих стран. Мы готовы предоставить весь нефинансовый инструментарий РЭЦ, чтобы поддержать эти совместные экспортно ориентированные проекты", - подчеркнула Никишина.
Подписание меморандума позволит перейти к более системному и скоординированному взаимодействию двух стран в одной из наиболее чувствительных отраслей экономики. Сотрудничество будет сосредоточено на объединении усилий по поддержке и продвижению торговли между российскими и белорусскими компаниями, особенно в свете взаимодополняющего инструментария РЭЦ и "Беллегпрома".
"Для белорусской легкой промышленности это соглашение открывает новые пути для сотрудничества с ключевым российским институтом поддержки экспорта. Наша основная цель - не только нарастить товарооборот между нашими странами, но и объединить усилия для укрепления конкурентных позиций на мировом рынке. Мы ценим готовность РЭЦ к обмену информацией, содействию в поиске партнеров, организации деловых миссий и, что особенно важно, к совместному выходу на рынки, представляющие взаимный интерес. Это позволит нашим компаниям получить необходимую поддержку для преодоления текущих вызовов и обеспечит устойчивый рост экспорта наших товаров за рубеж", - отметила председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич.
В соответствии с документом, стороны намерены содействовать анализу рынков для определения наиболее эффективных средств для развития двусторонних торговых связей, поддерживать инициативы по укреплению экономического, торгового и делового сотрудничества между предприятиями России и Белоруссии, включая установление прямых партнерских связей, и оказывать содействие в реализации экспортно ориентированных проектов, направленных на продвижение совместной российской и белорусской продукции (товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности) на рынки третьих стран.
Кроме того, стороны намерены объединять усилия для поиска компаний для обеспечения поставок жизненно важных для внутреннего рынка товарных позиций, что особенно актуально в рамках программ импортозамещения и обмениваться информацией о специфике ведения бизнеса, состоянии рынка, потенциальных экспортных нишах, изменениях в законодательстве и проводимых государственных программах в сфере ВЭД.
Со стороны РЭЦ предусмотрена информационная и организационная поддержка в рамках нефинансовых мер, включая поиск российских поставщиков и сопровождение проектов. Концерн "Беллегпром", в свою очередь, окажет аналогичную поддержку в поиске альтернативных поставщиков для импортозамещения в Российской Федерации.
Особое внимание планируется уделить совместному выходу на сторонние рынки, представляющие взаимный интерес. Это означает, что российские и белорусские производители легкой промышленности смогут более эффективно кооперироваться для освоения рынков Азии, Ближнего Востока и других регионов, выступая единым, более конкурентоспособным фронтом. Кроме того, стороны выразили готовность обменяться опытом по созданию и реализации цифровой платформы "Мой экспорт".
Важно отметить, что взаимодействие и оказание поддержки в рамках подписанного меморандума будет осуществляться при активном участии представительства Группы РЭЦ в Минске, которое успешно работает уже на протяжении 10 лет. Возглавляет представительство Виктор Доронкевич.
"Качество белорусских товаров и набирающий обороты бренд "Сделано в России" с российской стороны смогут максимально полно удовлетворять запросы потребителей двух стран, что полностью соответствует текущим направлениям развития Союзного государства, о чем говорят руководители двух стран", - добавил Доронкевич.
В Белоруссии 2024 год был объявлен Годом качества. Вслед за ним, согласно указу президента страны, 2025–2029 годы объявлены "Пятилеткой качества", которая охватит все сферы жизни страны с целью повышения качества жизни, конкурентоспособности экономики и совершенствования общественных отношений.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Платформа "Мой экспорт" оказывает поддержку отечественным компаниям
Вчера, 15:27
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала