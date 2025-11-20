В Мексике задержали предполагаемого заказчика убийства мэра Уруапана

МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Один из предполагаемых заказчиков убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо задержан в штате Мичоакан, сообщил министр безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Арфуш на пресс-конференции.

"Анализ переписок, работа разведки и различные следственные действия позволили выйти на след причастного, чью личность удалось установить как Хорхе Армандо "Н" (…) Он был задержан в центре муниципалитета Морелия в ходе координированной операции", - сказал Арфуш, выступление которого транслировало в социальных сетях министерство безопасности и защиты граждан.

Мэр Уруапана Карлос Мансо, бывший депутат федерального конгресса от партии Morena, был застрелен вечером 2 ноября во время празднования Дня мёртвых. Непосредственным исполнителем убийства мэра выступил 17-летний юноша, которого ликвидировали при покушении.

Как сообщил Арфуш, задержанный Хорхе Армандо являлся одним из организаторов убийства. Известный под прозвищем "Адвокат", он давал членам группы прямые указания, оказывая давление, в том числе требуя стрелять "даже если Карлос Мансо будет в сопровождении", и "устранить любой ценой".

Следствие выяснило, что участники группы заранее определили маршруты отхода, а другой фигурант, Рамиро "Н", выступал инструктором, обучая обращению с оружием и применяя физические наказания за невыполнение указаний.