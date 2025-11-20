Рейтинг@Mail.ru
В Мексике задержали предполагаемого заказчика убийства мэра Уруапана
02:57 20.11.2025
В Мексике задержали предполагаемого заказчика убийства мэра Уруапана
В Мексике задержали предполагаемого заказчика убийства мэра Уруапана
в мире
мичоакан
мексика
морелия
мичоакан
мексика
морелия
в мире, мичоакан, мексика, морелия
В мире, Мичоакан, Мексика, Морелия
В Мексике задержали предполагаемого заказчика убийства мэра Уруапана

В Мексике задержали предполагаемого заказчика убийства мэра Уруапана Мансо

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийСпецназ мексиканской полиции
Спецназ мексиканской полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Спецназ мексиканской полиции . Архивное фото
МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Один из предполагаемых заказчиков убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо задержан в штате Мичоакан, сообщил министр безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Арфуш на пресс-конференции.
"Анализ переписок, работа разведки и различные следственные действия позволили выйти на след причастного, чью личность удалось установить как Хорхе Армандо "Н" (…) Он был задержан в центре муниципалитета Морелия в ходе координированной операции", - сказал Арфуш, выступление которого транслировало в социальных сетях министерство безопасности и защиты граждан.
Мэр Уруапана Карлос Мансо, бывший депутат федерального конгресса от партии Morena, был застрелен вечером 2 ноября во время празднования Дня мёртвых. Непосредственным исполнителем убийства мэра выступил 17-летний юноша, которого ликвидировали при покушении.
Как сообщил Арфуш, задержанный Хорхе Армандо являлся одним из организаторов убийства. Известный под прозвищем "Адвокат", он давал членам группы прямые указания, оказывая давление, в том числе требуя стрелять "даже если Карлос Мансо будет в сопровождении", и "устранить любой ценой".
Следствие выяснило, что участники группы заранее определили маршруты отхода, а другой фигурант, Рамиро "Н", выступал инструктором, обучая обращению с оружием и применяя физические наказания за невыполнение указаний.
По словам министра безопасности, задержание организатора стало "ключевым шагом для ликвидации преступной структуры, ответственной за это нападение". Расследование продолжается, и ожидаются новые задержания.
