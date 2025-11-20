МЧС утвердило порядок работы добровольных инспекторов ГИМС

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России утвердило порядок добровольного участия граждан в обеспечении безопасности людей на воде, в состав добровольных инспекторов ГИМС смогут войти все желающие в возрасте от 18 лет и имеющие право на управление маломерными судами; данная работа будет осуществляться безвозмездно. Соответствующий приказ МЧС РФ размещен на сайте МЧС России утвердило порядок добровольного участия граждан в обеспечении безопасности людей на воде, в состав добровольных инспекторов ГИМС смогут войти все желающие в возрасте от 18 лет и имеющие право на управление маломерными судами; данная работа будет осуществляться безвозмездно. Соответствующий приказ МЧС РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов

"Добровольное участие граждан Российской Федерации в обеспечении безопасности людей на водных объектах осуществляется гражданами: достигшими 18-летнего возраста; имеющими удостоверение на право управления маломерным судном", - говорится в документе.

Отмечается, что заявления о включении в состав добровольцев ГИМС подаются в территориальные органы МЧС РФ письменно или в электронном виде. Они должны быть рассмотрены главным государственным инспектором по маломерным судам субъекта РФ в течение 30 дней со дня подачи. Включение граждан в состав добровольных инспекторов ГИМС будет осуществляться на основании решения начальника регионального главка МЧС.

В приказе подчеркивается, что в последующем добровольные инспекторы смогут участвовать в работе по обеспечению безопасности людей на воде "под непосредственным руководством главного инспектора по маломерным судам, возглавляющего территориальный орган ГИМС МЧС России".