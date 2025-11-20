Рейтинг@Mail.ru
МЧС утвердило порядок работы добровольных инспекторов ГИМС
20.11.2025
МЧС утвердило порядок работы добровольных инспекторов ГИМС
МЧС утвердило порядок работы добровольных инспекторов ГИМС
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС утвердило порядок работы добровольных инспекторов ГИМС

Плановый ежедневный рейд ГИМС
Плановый ежедневный рейд ГИМС
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Плановый ежедневный рейд ГИМС. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России утвердило порядок добровольного участия граждан в обеспечении безопасности людей на воде, в состав добровольных инспекторов ГИМС смогут войти все желающие в возрасте от 18 лет и имеющие право на управление маломерными судами; данная работа будет осуществляться безвозмездно. Соответствующий приказ МЧС РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Добровольное участие граждан Российской Федерации в обеспечении безопасности людей на водных объектах осуществляется гражданами: достигшими 18-летнего возраста; имеющими удостоверение на право управления маломерным судном", - говорится в документе.
Отмечается, что заявления о включении в состав добровольцев ГИМС подаются в территориальные органы МЧС РФ письменно или в электронном виде. Они должны быть рассмотрены главным государственным инспектором по маломерным судам субъекта РФ в течение 30 дней со дня подачи. Включение граждан в состав добровольных инспекторов ГИМС будет осуществляться на основании решения начальника регионального главка МЧС.
В приказе подчеркивается, что в последующем добровольные инспекторы смогут участвовать в работе по обеспечению безопасности людей на воде "под непосредственным руководством главного инспектора по маломерным судам, возглавляющего территориальный орган ГИМС МЧС России".
"Участие добровольных инспекторов в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах осуществляется на добровольной и безвозмездной основе", - отмечается в приказе министерства.
