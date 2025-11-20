Решетников рассказал о тестировании сервиса заселения через MAX

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заселение через национальную платформу Max тестируется несколькими крупными гостиничными сетями, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на XXI съезде туриндустрии России.

Министр напомнил, что сейчас разрешено также заселяться в отели с использованием биометрии, загранпаспорта и водительских прав.