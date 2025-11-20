https://ria.ru/20251120/mandariny-2056174205.html
Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины
Исключить мандарины из рациона рекомендуется людям с ранее диагностированными гастритом и язвой желудка, а также при наличии гастроэзофагеальной рефлюксной...
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Исключить мандарины из рациона рекомендуется людям с ранее диагностированными гастритом и язвой желудка, а также при наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
"При гастрите и язве желудка в анамнезе, а также гастроэзофагеальной рефлюсной болезни они (мандарины – ред.) полностью исключаются", - сказала Пехотина.
Врач также предупредила, что при чрезмерном употреблении мандаринов даже у людей без противопоказаний могут появиться аллергические реакции, раздражение слизистой желудка и повышение кислотности. Поэтому, по словам гастроэнтеролога, оптимальной порцией считаются один-два мандарина в день.
Также врач рассказала и о полезных свойствах мандаринов.
"Мандарины являются источником витамина C, органических кислот и флавоноидов, способствующих укреплению иммунной системы и нормализации обмена веществ. Они улучшают пищеварение и повышают настроение благодаря содержанию эфирных масел", - отметила Пехотина.