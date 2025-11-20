Рейтинг@Mail.ru
Автоконцерн MAN сократит более двух тысяч рабочих мест в ФРГ, пишут СМИ
16:57 20.11.2025
Автоконцерн MAN сократит более двух тысяч рабочих мест в ФРГ, пишут СМИ
Автоконцерн MAN сократит более двух тысяч рабочих мест в ФРГ, пишут СМИ
В мире, Германия, Мюнхен, Нюрнберг, Bild, Volkswagen Group, Mercedes, Volkswagen Touareg
Автоконцерн MAN сократит более двух тысяч рабочих мест в ФРГ, пишут СМИ

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкЗапуск производства электромобиля
Запуск производства электромобиля. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Немецкий производитель грузовиков и автобусов MAN сократит более 2 тысяч рабочих мест в Германии в течение десяти лет, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании.
"Немецкая автомобильная промышленность вынуждена переживать одну ужасную новость за другой. Об очередном сокращении рабочих мест объявил производитель грузовиков и автобусов MAN, который планирует сократить около 2 300 рабочих мест в Германии в течение следующих десяти лет", - пишет газета.
По словам представителя автоконцерна, сокращения пройдут на головном заводе MAN в Мюнхене и еще на двух - в Нюрнберге и Зальцгиттере.
MAN объяснил меры по сокращению рабочих мест стремлением адаптироваться к продолжающемуся спаду на рынке грузовых автомобилей в Германии и улучшить свои финансовые показатели.
Отмечается, что на автоконцерн негативно повлияли высокие затраты на электроэнергию и рабочую силу, а также растущее давление со стороны азиатских конкурентов.
Представитель MAN заверил в беседе с Handelsblatt, что сокращение рабочих мест проведут "абсолютно социально приемлемым образом". "Увольнения не планируются", - сказал он.
Тем временем, по оценкам профсоюза IG Metall, в действительности сокращения в МАN будут масштабнее, чем заявляют представители концерна.
Как подсчитали в профсоюзе, в долгосрочной перспективе под угрозой окажется головной завод MAN в Мюнхене, который может лишиться до 2 тысяч рабочих мест. Еще 500 мест потеряет завод в Нюрнберге.
Handelsblatt отмечает, что сокращения в MAN лишь один из примеров глубокого кризиса, в котором оказался немецкий автопром. По данным федерального статистического ведомства ФРГ, в третьем квартале 2025 года в автомобильной промышленности Германии работали 721 тысяча человек, что на 6,3% меньше, чем в том же периоде годом ранее.
"Это сокращение на 48 700 тысяч человек – такое высокое, как ни в одной другой крупной отрасли промышленности с более чем 200 тысяч занятых", - отмечается в материале. Таким образом, число работников в немецкой автомобильной промышленности сократилось до самого низкого уровня с середины 2011 года, заключает газета.
Ранее газета Bild сообщала, что порядка 200 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в автомобильной промышленности Германии на фоне слабых квартальных показателей таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz и Volkswagen.
