Хоккеист "Бостона" перенес операцию после попадания шайбы в лицо

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский защитник "Бостон Брюинз" Чарли Макэвой перенес операцию на лице и выбыл на неопределенный срок, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Макэвой получил повреждение в матче с "Монреаль Канадиенс" (3:2), который прошел в ночь на воскресенье. Американец получил удар в лицо шайбой во втором периоде и был доставлен в больницу.
"Он в порядке. Он сейчас восстанавливается дома, и мы до сих пор не знаем, как долго он будет отсутствовать. Другим ребятам придется взять на себя его роль, думаю, что это главное", - заявил тренер "Бостона" Марко Штурм.
На данный момент в списке травмированных у "Бостона" находятся шведский форвард Элиас Линдхольм (травма нижней части тела), его соотечественник Виктор Арвидссон (травма нижней части тела), американский нападающий Кейси Миттельштадт (травма нижней части тела) и его соотечественник Джордан Харрис (операция на лодыжке).
Макэвою 27 лет. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он сыграл за "Бостон" 19 матчей и набрал 14 (0 голов + 14 передач) очков. Он занимает второе место в списке лучших ассистентов "Бостона" в сезоне-2025/26.
