Хоккеист "Бостона" перенес операцию после попадания шайбы в лицо
Хоккей
Хоккей
 
08:03 20.11.2025 (обновлено: 09:06 20.11.2025)
Хоккеист "Бостона" перенес операцию после попадания шайбы в лицо
Хоккеист "Бостона" перенес операцию после попадания шайбы в лицо
Хоккеист "Бостона" перенес операцию после попадания шайбы в лицо
Американский защитник "Бостон Брюинз" Чарли Макэвой перенес операцию на лице и выбыл на неопределенный срок, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
хоккей
спорт
виктор арвидссон
элиас линдхольм
чарли макэвой
бостон брюинз
монреаль канадиенс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, виктор арвидссон, элиас линдхольм, чарли макэвой, бостон брюинз, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Виктор Арвидссон, Элиас Линдхольм, Чарли Макэвой, Бостон Брюинз, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккеист "Бостона" перенес операцию после попадания шайбы в лицо

Чарли Макэвой перенес операцию на лице и выбыл на неопределенный срок

© Martin Rose/Getty ImagesЧарли Макэвой
Чарли Макэвой - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Martin Rose/Getty Images
Чарли Макэвой. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский защитник "Бостон Брюинз" Чарли Макэвой перенес операцию на лице и выбыл на неопределенный срок, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Макэвой получил повреждение в матче с "Монреаль Канадиенс" (3:2), который прошел в ночь на воскресенье. Американец получил удар в лицо шайбой во втором периоде и был доставлен в больницу.
«
"Он в порядке. Он сейчас восстанавливается дома, и мы до сих пор не знаем, как долго он будет отсутствовать. Другим ребятам придется взять на себя его роль, думаю, что это главное", - заявил тренер "Бостона" Марко Штурм.
На данный момент в списке травмированных у "Бостона" находятся шведский форвард Элиас Линдхольм (травма нижней части тела), его соотечественник Виктор Арвидссон (травма нижней части тела), американский нападающий Кейси Миттельштадт (травма нижней части тела) и его соотечественник Джордан Харрис (операция на лодыжке).
Макэвою 27 лет. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он сыграл за "Бостон" 19 матчей и набрал 14 (0 голов + 14 передач) очков. Он занимает второе место в списке лучших ассистентов "Бостона" в сезоне-2025/26.
Хоккей
 
