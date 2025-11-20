Рейтинг@Mail.ru
Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию
14:36 20.11.2025 (обновлено: 16:35 20.11.2025)
Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию
Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг принял резолюцию, мотивированную политическими амбициями западных стран,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:36:00+03:00
2025-11-20T16:35:00+03:00
Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию

МАГАТЭ потребовало от Ирана сообщить о состоянии запасов обогащенного урана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг принял резолюцию, мотивированную политическими амбициями западных стран, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов, сообщили РИА Новости дипломаты.
"Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, мотивированную политическими амбициями западных стран, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов", - сообщили дипломаты.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Иране рассказали, почему им не нужно ядерное оружие
16 ноября, 15:40
Уточняется, что документ был принят минимальным количеством голосов. "За" проголосовали 19 стран, три выступили против - Россия, Китай и Нигер, еще 12 воздержались.
"Аргументы Великобритании, Германии, США и Франции оказались неубедительными для тех, кто не желает политизировать работу Совета, указывая на то, что нынешняя ситуация с применением гарантий МАГАТЭ в отношении Ирана стала следствием июньских незаконных атак США и Израиля на иранские ядерные объекты, находившиеся под гарантиями агентства", - пояснили собеседники РИА Новости.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал безответственным и провокационным шагом проект резолюции "евротройки" и США о доступе к ядерным объектам исламской республики. Он указал на то, что этот шаг направлен на продолжение политики этих трех стран и США в СБ ООН к восстановлению отмененных резолюций Совета и на дальнейший подрыв авторитета МАГАТЭ. Отмечалось, что Аракчи также призвал все государства-члены Совета управляющих МАГАТЭ противостоять незаконным действиям "евротройки".
Повреждения на обогатительном предприятии в Натанзе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
МАГАТЭ нашло следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Иране
17 июня, 15:13
Глава МИД Ирана 17 октября отметил, что с момента истечения срока резолюции 2231 Совбеза ООН 18 октября исламская республика будет соблюдать только свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), эти обязательства не ограничивают масштабы развития ядерной программы исламской республики. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что прекращение действия СВПД будет означать изменение ситуации вокруг ядерной программы ИРИ.
Аракчи 11 октября заявил, что Иран заморозил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Иране считают, что консорциума по обогащению урана с США не будет
16 ноября, 14:53
 
