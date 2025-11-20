Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию

ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг принял резолюцию, мотивированную политическими амбициями западных стран, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов, сообщили РИА Новости дипломаты.

Уточняется, что документ был принят минимальным количеством голосов. "За" проголосовали 19 стран, три выступили против - Россия, Китай и Нигер, еще 12 воздержались.

"Аргументы Великобритании, Германии, США и Франции оказались неубедительными для тех, кто не желает политизировать работу Совета, указывая на то, что нынешняя ситуация с применением гарантий МАГАТЭ в отношении Ирана стала следствием июньских незаконных атак США и Израиля на иранские ядерные объекты, находившиеся под гарантиями агентства", - пояснили собеседники РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал безответственным и провокационным шагом проект резолюции "евротройки" и США о доступе к ядерным объектам исламской республики. Он указал на то, что этот шаг направлен на продолжение политики этих трех стран и США в СБ ООН к восстановлению отмененных резолюций Совета и на дальнейший подрыв авторитета МАГАТЭ . Отмечалось, что Аракчи также призвал все государства-члены Совета управляющих МАГАТЭ противостоять незаконным действиям "евротройки".

Глава МИД Ирана 17 октября отметил, что с момента истечения срока резолюции 2231 Совбеза ООН 18 октября исламская республика будет соблюдать только свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), эти обязательства не ограничивают масштабы развития ядерной программы исламской республики. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что прекращение действия СВПД будет означать изменение ситуации вокруг ядерной программы ИРИ.

Аракчи 11 октября заявил, что Иран заморозил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.