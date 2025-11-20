Рейтинг@Mail.ru
Лувр объявил тендер на работы по повышению безопасности - РИА Новости, 20.11.2025
07:56 20.11.2025
Лувр объявил тендер на работы по повышению безопасности
Лувр объявил тендер на работы по повышению безопасности
Парижский Лувр после громкого ограбления в октябре объявил открытый тендер на проведение работ по повышению безопасности музея, следует из соответствующего... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T07:56:00+03:00
2025-11-20T07:56:00+03:00
в мире
франция
париж
пьер московиси
лувр
в мире, франция, париж, пьер московиси, лувр
В мире, Франция, Париж, Пьер Московиси, Лувр
ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Парижский Лувр после громкого ограбления в октябре объявил открытый тендер на проведение работ по повышению безопасности музея, следует из соответствующего документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Предметом подрядного договора являются работы по обеспечению безопасности музея Лувр в рамках генерального плана", - говорится в документе.
Крайний срок подачи заявок на участие в тендере – 3 декабря 2025 года. Предварительный срок действия подрядного договора - 7,5 лет. Работы будут осуществляться в шесть этапов, средства на их проведение будут выделены из бюджета Лувра.
Бюджет тендера и конкретные виды работ в документе не указаны.
Ранее директор Лувра Лоранс Де Кар объявила о вступлении в силу генерального плана по повышению безопасности музея. По её словам, он включает целый ряд работ, в частности в вопросе видеонаблюдения, которое директор назвала "слабым местом" Лувра.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых - тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что в рамках расследования ограбления были задержаны семь подозреваемых. Четверым из них предъявили обвинения, троих отпустили на свободу.
Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
