Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что никто не обвинит его во взяточничестве - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/lukashenko-2056310686.html
Лукашенко заявил, что никто не обвинит его во взяточничестве
Лукашенко заявил, что никто не обвинит его во взяточничестве - РИА Новости, 20.11.2025
Лукашенко заявил, что никто не обвинит его во взяточничестве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране активно борются с коррупцией и никто не упрекнет его в том, что ему носили взятки. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:18:00+03:00
2025-11-20T14:18:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
https://ria.ru/20251120/lukashenko-2056276140.html
https://ria.ru/20240614/lukashenko-1952882321.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск
Лукашенко заявил, что никто не обвинит его во взяточничестве

Президент Белоруссии Лукашенко: никто не обвинит меня во взяточничестве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране активно борются с коррупцией и никто не упрекнет его в том, что ему носили взятки.
"Мы десятилетия боремся с этой заразой (коррупцией – ред.)… У нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые бы мне носили в том числе взятки. Никто", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, согласовывая на должности новых руководителей районных исполкомов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лукашенко обратился к Зеленскому с мрачным предупреждением
Вчера, 13:02
Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко также заявил, что нужно продолжить уходить от необоснованного посредничества в торговле и госзакупках. "Упаси вас Господь от этого посредничества… Мы ликвидируем всякое посредничество. И заниматься посредничеством будет катастрофой. Потому что пересажали половину руководителей: как посредник - так взятки. Вот последнее донесение прочитал. Жутко читать", - сказал глава государства.
В частности, речь шла о закупках для нужд организаций сельского хозяйства. При этом он заметил, что не собирается сковывать инициативу местных руководителей, если они найдут продукцию дешевле, чем им предложит, например, система минсельхозпрода. "Но если вы будете где-то покупать по тройной цене какие-то химпрепараты, удобрения, запчасти, а потом с посредником деньги делить – ребята, вы выбрали этот путь сами", - предупредил Лукашенко об ответственности за коррупцию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Лукашенко предупредил чиновников о недопустимости коррупции
14 июня 2024, 13:53
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала