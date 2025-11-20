Лукашенко заявил, что никто не обвинит его во взяточничестве

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране активно борются с коррупцией и никто не упрекнет его в том, что ему носили взятки.

"Мы десятилетия боремся с этой заразой (коррупцией – ред.)… У нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые бы мне носили в том числе взятки. Никто", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, согласовывая на должности новых руководителей районных исполкомов.

Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко также заявил, что нужно продолжить уходить от необоснованного посредничества в торговле и госзакупках. "Упаси вас Господь от этого посредничества… Мы ликвидируем всякое посредничество. И заниматься посредничеством будет катастрофой. Потому что пересажали половину руководителей: как посредник - так взятки. Вот последнее донесение прочитал. Жутко читать", - сказал глава государства.