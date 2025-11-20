https://ria.ru/20251120/lukashenko-2056310686.html
Лукашенко заявил, что никто не обвинит его во взяточничестве
Лукашенко заявил, что никто не обвинит его во взяточничестве - РИА Новости, 20.11.2025
Лукашенко заявил, что никто не обвинит его во взяточничестве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране активно борются с коррупцией и никто не упрекнет его в том, что ему носили взятки. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:18:00+03:00
2025-11-20T14:18:00+03:00
2025-11-20T14:18:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
https://ria.ru/20251120/lukashenko-2056276140.html
https://ria.ru/20240614/lukashenko-1952882321.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск
Лукашенко заявил, что никто не обвинит его во взяточничестве
Президент Белоруссии Лукашенко: никто не обвинит меня во взяточничестве
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране активно борются с коррупцией и никто не упрекнет его в том, что ему носили взятки.
"Мы десятилетия боремся с этой заразой (коррупцией – ред.)… У нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые бы мне носили в том числе взятки. Никто", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, согласовывая на должности новых руководителей районных исполкомов.
Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко также заявил, что нужно продолжить уходить от необоснованного посредничества в торговле и госзакупках. "Упаси вас Господь от этого посредничества… Мы ликвидируем всякое посредничество. И заниматься посредничеством будет катастрофой. Потому что пересажали половину руководителей: как посредник - так взятки. Вот последнее донесение прочитал. Жутко читать", - сказал глава государства.
В частности, речь шла о закупках для нужд организаций сельского хозяйства. При этом он заметил, что не собирается сковывать инициативу местных руководителей, если они найдут продукцию дешевле, чем им предложит, например, система минсельхозпрода. "Но если вы будете где-то покупать по тройной цене какие-то химпрепараты, удобрения, запчасти, а потом с посредником деньги делить – ребята, вы выбрали этот путь сами", - предупредил Лукашенко об ответственности за коррупцию.