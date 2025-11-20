Лукашенко обратился к Зеленскому с мрачным предупреждением

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне коррупционного скандала на Украине предупредил Владимира Зеленского, что его самого могут "убрать" с должности западные кураторы.

"Вы видите, что происходит в Украине. Как будто в Украине не было никогда коррупции и там не воровали больше, чем вся страна. Вот в последнее время 100 миллионов долларов. Трамп (президент США – ред.) говорит, что 300 миллиардов долларов только они дали Украине. Что такое 100 миллионов долларов в 300 миллиардах долларов? Ничего", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Белта.

При этом президент заметил, что главное не в том, что кто-то на Украине украл эти 100 миллионов долларов.

"А важно - вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными. И это даже в этом украинском круговороте не главное. Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя", - цитирует президента Белта. Агентство уточняет, что речь в высказывании Лукашенко идет о Зеленском.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.