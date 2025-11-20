Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко обратился к Зеленскому с мрачным предупреждением
13:02 20.11.2025
Лукашенко обратился к Зеленскому с мрачным предупреждением
Лукашенко обратился к Зеленскому с мрачным предупреждением
Лукашенко обратился к Зеленскому с мрачным предупреждением

Лукашенко предупредил Зеленского, что его могут убрать с должности

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне коррупционного скандала на Украине предупредил Владимира Зеленского, что его самого могут "убрать" с должности западные кураторы.
"Вы видите, что происходит в Украине. Как будто в Украине не было никогда коррупции и там не воровали больше, чем вся страна. Вот в последнее время 100 миллионов долларов. Трамп (президент США – ред.) говорит, что 300 миллиардов долларов только они дали Украине. Что такое 100 миллионов долларов в 300 миллиардах долларов? Ничего", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Белта.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Зеленский не выиграет выборы, если их проведут, заявил Лукашенко
14 марта, 19:36
При этом президент заметил, что главное не в том, что кто-то на Украине украл эти 100 миллионов долларов.
"А важно - вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными. И это даже в этом украинском круговороте не главное. Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя", - цитирует президента Белта. Агентство уточняет, что речь в высказывании Лукашенко идет о Зеленском.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Лукашенко заявил, что без Украины вопросы мира никто решать не будет
27 февраля, 15:09
 
