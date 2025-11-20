https://ria.ru/20251120/lukashenko-2056267547.html
Лукашенко анонсировал переговоры с американскими партнерами в декабре
Лукашенко анонсировал переговоры с американскими партнерами в декабре - РИА Новости, 20.11.2025
Лукашенко анонсировал переговоры с американскими партнерами в декабре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, скорее всего, в декабре будут переговоры с американскими партнерами. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:40:00+03:00
2025-11-20T12:40:00+03:00
2025-11-20T12:40:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60015/27/600152772_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_73be7cc656703379e62e427a787575c1.jpg
https://ria.ru/20250906/tramp-2040118998.html
белоруссия
минск
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60015/27/600152772_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_4be031a38d0eb678c64ea94200841aee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, сша
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, США
Лукашенко анонсировал переговоры с американскими партнерами в декабре
Лукашенко ожидает в декабре переговоров с США