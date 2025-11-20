Рейтинг@Mail.ru
10:02 20.11.2025
Лукашенко помиловал католических священников
в мире
белоруссия
александр лукашенко
белоруссия
2025
Новости
Лукашенко помиловал католических священников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священнослужителей, совершивших тяжкие преступления против государства, они освобождены, сообщает госагентство Белта.
"На основании помилования президента Беларуси освобождены два католических священнослужителя, совершивших тяжкие преступления против государства", - говорится в сообщении агентства.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Лукашенко помиловал 25 осужденных
16 сентября, 17:35
 
В мире Белоруссия Александр Лукашенко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
