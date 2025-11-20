https://ria.ru/20251120/lonskaja-2056351729.html
Суд смягчил приговор хирургу, осужденной за неудачную операцию жене раввина
Второй кассационный суд смягчил приговор московскому пластическому хирургу Екатерине Лонской, осужденной на 11 месяцев за неудачную операцию жене раввина. РИА Новости, 20.11.2025
Суд смягчил приговор хирургу, осужденной за неудачную операцию жене раввина
Суд смягчил приговор хирургу Лонской, назначив 1,5 года исправительных работ
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Второй кассационный суд смягчил приговор московскому пластическому хирургу Екатерине Лонской, осужденной на 11 месяцев за неудачную операцию жене раввина.
«
"Смягчить срок основного наказания, назначенный Лонской, заменить колонию-поселение на исправительные работы сроком 1 год 6 месяцев", — сказал судья.
Также ей снизили длительность запрета на право заниматься врачебной деятельностью до двух лет вместо 2,5. Кроме того, с Лонской будет удерживаться 15% заработка в доход государства.
Защита просила отменить приговор и отправить дело на новое судебное рассмотрение, указав на применение отягчающего обстоятельства: преступление совершено не по неосторожности, как изначально считало следствие, а в результате злоупотребления доверием. Именно это стало причиной назначения реального срока, считают адвокаты.
Лонская больше месяца находится в зоне СВО, где оказывает медпомощь. В заседании она не участвовала.
В конце июня врача признали виновной по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он вину не признала и обжаловала приговор, но апелляция оставила его без изменения.
По данным следствия, в октябре 2023 года Лонская во время эстетической операции в частной клинике допустила ошибки в лечении и диагностике. Это привело к серьезным последствиям: пациентка потеряла зрение и значительно утратила трудоспособность.
В пресс-службе адвоката Александра Добровинского, защищавшего Инну Бороду — жену раввина Александра Бороды, — заявляли, что после операции она пролежала в клинике неделю вместо запланированных двух дней и потеряла зрение. Пациентка была вынуждена обратиться к хирургу в Италии
, сейчас у нее видит один глаз, но лишь на 30 процентов.