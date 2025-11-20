Суд смягчил приговор хирургу, осужденной за неудачную операцию жене раввина

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Второй кассационный суд смягчил приговор московскому пластическому хирургу Екатерине Лонской, осужденной на 11 месяцев за неудачную операцию жене раввина.

« "Смягчить срок основного наказания, назначенный Лонской, заменить колонию-поселение на исправительные работы сроком 1 год 6 месяцев", — сказал судья.

Также ей снизили длительность запрета на право заниматься врачебной деятельностью до двух лет вместо 2,5. Кроме того, с Лонской будет удерживаться 15% заработка в доход государства.

Защита просила отменить приговор и отправить дело на новое судебное рассмотрение, указав на применение отягчающего обстоятельства: преступление совершено не по неосторожности, как изначально считало следствие, а в результате злоупотребления доверием. Именно это стало причиной назначения реального срока, считают адвокаты.

Лонская больше месяца находится в зоне СВО, где оказывает медпомощь. В заседании она не участвовала.

В конце июня врача признали виновной по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он вину не признала и обжаловала приговор, но апелляция оставила его без изменения.

По данным следствия, в октябре 2023 года Лонская во время эстетической операции в частной клинике допустила ошибки в лечении и диагностике. Это привело к серьезным последствиям: пациентка потеряла зрение и значительно утратила трудоспособность.