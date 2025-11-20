Более 110 млн руб выделили на Смоленщине на возмещение лизинга для бизнеса

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 110 миллионов рублей выделили в этом году в Смоленской области на предоставление компенсаций по лизинговым затратам для предпринимателей, сообщил губернатор Василий Анохин.

"Стабильность и успешное развитие регионального бизнеса способствуют росту экономики. Поэтому мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах развития и оказываем комплекс мер поддержки. Одна из них — предоставление компенсаций по лизинговым затратам", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что с 17 по 30 ноября в регионе проводится второй отбор для предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга оборудования.

"На эту меру поддержки в 2025 году из регионального бюджета выделено более 110 миллионов рублей. Мера финансовой поддержки предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства и носит возмещающий характер. Первый этап проходил в июле-августе этого года. Субсидии получили 34 предприятия на сумму 80 миллионов рублей", - отметил глава региона.