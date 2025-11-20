Рейтинг@Mail.ru
Более 110 млн руб выделили на Смоленщине на возмещение лизинга для бизнеса - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:01 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/lizing-2056275565.html
Более 110 млн руб выделили на Смоленщине на возмещение лизинга для бизнеса
Более 110 млн руб выделили на Смоленщине на возмещение лизинга для бизнеса - РИА Новости, 20.11.2025
Более 110 млн руб выделили на Смоленщине на возмещение лизинга для бизнеса
Более 110 миллионов рублей выделили в этом году в Смоленской области на предоставление компенсаций по лизинговым затратам для предпринимателей, сообщил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:01:00+03:00
2025-11-20T13:01:00+03:00
смоленская область
экономика
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
https://ria.ru/20251120/remont-2056273821.html
https://ria.ru/20251118/smolensk-2055652742.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Василий Анохин
Более 110 млн руб выделили на Смоленщине на возмещение лизинга для бизнеса

Более 110 млн рублей выделили в Смоленской области на возмещение лизинга

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 110 миллионов рублей выделили в этом году в Смоленской области на предоставление компенсаций по лизинговым затратам для предпринимателей, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Стабильность и успешное развитие регионального бизнеса способствуют росту экономики. Поэтому мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах развития и оказываем комплекс мер поддержки. Одна из них — предоставление компенсаций по лизинговым затратам", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Мужчина измеряет стену рулеткой - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Еще 18 учреждений образования начнут ремонтировать в Смоленской области
Вчера, 12:55
Он напомнил, что с 17 по 30 ноября в регионе проводится второй отбор для предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга оборудования.
"На эту меру поддержки в 2025 году из регионального бюджета выделено более 110 миллионов рублей. Мера финансовой поддержки предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства и носит возмещающий характер. Первый этап проходил в июле-августе этого года. Субсидии получили 34 предприятия на сумму 80 миллионов рублей", - отметил глава региона.
Он напомнил, что с этого года субсидии стали более расширенными для сектора малого и среднего предпринимательства региона. В частности, увеличен максимальный размер возмещения затрат с 5 миллионов рублей до 7 миллионов рублей, расширен перечень оборудования, подлежащего субсидированию.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Анохин и Ким запустили работу "Платформы роста" в Смоленске
18 ноября, 10:25
 
Смоленская областьЭкономикаСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала