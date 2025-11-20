https://ria.ru/20251120/lizing-2056275565.html
Более 110 млн руб выделили на Смоленщине на возмещение лизинга для бизнеса
Более 110 млн руб выделили на Смоленщине на возмещение лизинга для бизнеса - РИА Новости, 20.11.2025
Более 110 млн руб выделили на Смоленщине на возмещение лизинга для бизнеса
Более 110 миллионов рублей выделили в этом году в Смоленской области на предоставление компенсаций по лизинговым затратам для предпринимателей, сообщил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:01:00+03:00
2025-11-20T13:01:00+03:00
2025-11-20T13:01:00+03:00
смоленская область
экономика
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
https://ria.ru/20251120/remont-2056273821.html
https://ria.ru/20251118/smolensk-2055652742.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Василий Анохин
Более 110 млн руб выделили на Смоленщине на возмещение лизинга для бизнеса
Более 110 млн рублей выделили в Смоленской области на возмещение лизинга
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 110 миллионов рублей выделили в этом году в Смоленской области на предоставление компенсаций по лизинговым затратам для предпринимателей, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Стабильность и успешное развитие регионального бизнеса способствуют росту экономики. Поэтому мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах развития и оказываем комплекс мер поддержки. Одна из них — предоставление компенсаций по лизинговым затратам", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что с 17 по 30 ноября в регионе проводится второй отбор для предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга оборудования.
"На эту меру поддержки в 2025 году из регионального бюджета выделено более 110 миллионов рублей. Мера финансовой поддержки предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства и носит возмещающий характер. Первый этап проходил в июле-августе этого года. Субсидии получили 34 предприятия на сумму 80 миллионов рублей", - отметил глава региона.
Он напомнил, что с этого года субсидии стали более расширенными для сектора малого и среднего предпринимательства региона. В частности, увеличен максимальный размер возмещения затрат с 5 миллионов рублей до 7 миллионов рублей, расширен перечень оборудования, подлежащего субсидированию.