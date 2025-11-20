Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией

В начале ноября МИД Белоруссии заявил, что застрявшие на территории Белоруссии свыше тысячи грузовиков литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки. В ГТК республики сообщили, что фуры будут оставаться на спецстоянках до полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы.

На литовско-белорусской границе до последнего времени из шести имеющихся пунктов пропуска функционировали лишь два. Погранпункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") Вильнюс под предлогом обеспечения безопасности закрыл в августе 2023 года, "Лаворишкес" и "Райгардас" ("Привалка") - с марта 2024 года.