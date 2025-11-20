Рейтинг@Mail.ru
Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией - РИА Новости, 20.11.2025
01:26 20.11.2025 (обновлено: 09:56 20.11.2025)
Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией
Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией
Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, закрытые ранее по решению Вильнюса, передает агентство Белта. РИА Новости, 20.11.2025
в мире
в мире, белоруссия, вильнюс, литва
В мире, Белоруссия, Вильнюс, Литва
Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Литва возобновила работу двух погранпунктов на границе с Белоруссией

Автомобиль в международном пункте пропуска "Бенякони" после открытия белорусско-литовской границы. 20 ноября 2025
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, закрытые ранее по решению Вильнюса, передает агентство Белта.
"Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью. В пункте пропуска "Бенякони" (сопредельный литовский - "Шальчининкай") через границу проследовали первые транспортные средства. Начал работу и пункт пропуска "Каменный Лог" (сопредельный литовский "Мядининкай")", - говорится в публикации.
Белорусско-польская граница - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Польша откроет дополнительные пункты пропуска на границе с Белоруссией
17 ноября, 00:53
Накануне литовские власти официально уведомили белорусскую сторону, что планируют с 01.00 по белорусскому времени (совпадает с мск) 20 ноября открыть автодорожные пункты пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони). Госпогранкомитет и Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии заявили, что готовы к анонсированному Вильнюсом возобновлению работы двух пограничных пунктов пропуска.
О закрытии на месяц с возможностью продления двух пунктов пропуска правительство Литвы объявило 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. Позже литовская сторона разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
В начале ноября МИД Белоруссии заявил, что застрявшие на территории Белоруссии свыше тысячи грузовиков литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки. В ГТК республики сообщили, что фуры будут оставаться на спецстоянках до полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы.
На литовско-белорусской границе до последнего времени из шести имеющихся пунктов пропуска функционировали лишь два. Погранпункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") Вильнюс под предлогом обеспечения безопасности закрыл в августе 2023 года, "Лаворишкес" и "Райгардас" ("Привалка") - с марта 2024 года.
Очередь из грузовых машин на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией увеличилась очередь фур
2 ноября, 22:30
 
В миреБелоруссияВильнюсЛитва
 
 
