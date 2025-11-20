Рейтинг@Mail.ru
02:05 20.11.2025
Пресс-секретарь Трампа поделилась, как родители приняли ее супруга
Пресс-секретарь Трампа поделилась, как родители приняли ее супруга

Каролин Левитт поделилась, как родители приняли супруга, старше ее на 32 года

© AP Photo / Evan Vucci Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
 Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 20 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала о "сложном" разговоре с родителями из-за своего супруга, который старше ее на 32 года.
Двадцативосьмилетняя Левитт замужем за бизнесменом Николасом Риччио, который старше ее на 32 года. Пара обручилась в 2023-м, Левитт родила сына в июле 2024 года.
"Поначалу это определенно сложный разговор", – сказала она в подкасте "Pod Force One", признавшись также, что выбор такого партнера – это "необычно".
"Потом, конечно, как только они узнали его поближе и увидели, какой он человек, какой у него характер и как сильно он меня обожает, я думаю, им стало легче, и теперь мы все друзья", – добавила она.
Пресс-секретарь Трампа также рассказала, что супруг смотрит все ее брифинги и интервью.
Левитт - самая молодая в истории пресс-секретарь Белого дома.
