В России и Китае запустят проект "Леопарды дружбы" - РИА Новости, 20.11.2025
04:03 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/leopardy-2056176928.html
В России и Китае запустят проект "Леопарды дружбы"
В России и Китае запустят проект "Леопарды дружбы"
Большой российско-китайский экопросветительский проект "Леопарды дружбы", посвященный редким дальневосточным леопардам, планируется запустить в 2026 году в... РИА Новости, 20.11.2025
россия, китай, цзилинь, дальневосточный леопард, общество
Россия, Китай, Цзилинь, Дальневосточный леопард, Общество
В России и Китае запустят проект "Леопарды дружбы"

Россия и Китай запустят большой экопроект о редких дальневосточных леопардах

© РИА Новости / Виталий АньковДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Дальневосточный леопард. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Большой российско-китайский экопросветительский проект "Леопарды дружбы", посвященный редким дальневосточным леопардам, планируется запустить в 2026 году в рамках работы трансграничного резервата "Земля больших кошек", сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
Россия и Китай в 2024 году приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк.
Семья дальневосточных лесных котов попала на фотоловушку Земли леопарда - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Семья дальневосточных лесных котов попала на фотоловушку "Земли леопарда"
14 ноября, 04:41
Представители дирекции заповедников "Земля леопарда" и Северо-восточного национального парка тигра и леопарда КНР в китайском Хуньчуне провели ряд совещаний о работе резервата.
"В рамках плана работы резервата "Земля больших кошек" в 2026 году планируется реализация большого экопросветительского проекта "Леопарды дружбы". Посредством видеороликов, фотовыставок, а также выставки детских рисунков специалисты двух нацпарков расскажут об особых трансграничных леопардах, ареал которых включает территорию и России, и Китая", - говорится в сообщении по итогам совещания.
Также стороны подтвердили намерение до конца года обменяться данными фотомониторинга дальневосточного леопарда за 2024 год и приграничной популяции амурского тигра. Ожидается, что встреча, посвященная этому вопросу, также состоится в КНР.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья
10 ноября, 04:06
Китайские специалисты сообщили о создании в приграничной к России провинции Цзилинь Международного центра культурного распространения амурского тигра и дальневосточного леопарда. По итогам переговоров стороны договорились о сотрудничестве в медиасфере.
В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме в сентябре директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк сообщал, что подписан двухлетний план сотрудничества между Северо-восточным парком тигра и леопарда и нацпарком "Земля леопарда" в рамках трансграничного резервата, есть договоренность об обмене данным с фотоловушек до конца 2025 года. К середине 2026 года будет издан доклад - отчет о состоянии российско-китайской трансграничной популяции леопарда, отмечал Бардюк.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. На российских охраняемых территориях в дикой природе численность вида превышает 120 взрослых особей.
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и КНР договорились укреплять сотрудничество в сфере защиты животных
8 мая, 20:10
 
