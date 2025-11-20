В России и Китае запустят проект "Леопарды дружбы"

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Большой российско-китайский экопросветительский проект "Леопарды дружбы", посвященный редким дальневосточным леопардам, планируется запустить в 2026 году в рамках работы трансграничного резервата "Земля больших кошек", сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".

Россия и Китай в 2024 году приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк.

Представители дирекции заповедников "Земля леопарда" и Северо-восточного национального парка тигра и леопарда КНР в китайском Хуньчуне провели ряд совещаний о работе резервата.

"В рамках плана работы резервата "Земля больших кошек" в 2026 году планируется реализация большого экопросветительского проекта "Леопарды дружбы". Посредством видеороликов, фотовыставок, а также выставки детских рисунков специалисты двух нацпарков расскажут об особых трансграничных леопардах, ареал которых включает территорию и России, и Китая", - говорится в сообщении по итогам совещания.

Также стороны подтвердили намерение до конца года обменяться данными фотомониторинга дальневосточного леопарда за 2024 год и приграничной популяции амурского тигра. Ожидается, что встреча, посвященная этому вопросу, также состоится в КНР.

Китайские специалисты сообщили о создании в приграничной к России провинции Цзилинь Международного центра культурного распространения амурского тигра и дальневосточного леопарда. По итогам переговоров стороны договорились о сотрудничестве в медиасфере.

В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме в сентябре директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк сообщал, что подписан двухлетний план сотрудничества между Северо-восточным парком тигра и леопарда и нацпарком "Земля леопарда" в рамках трансграничного резервата, есть договоренность об обмене данным с фотоловушек до конца 2025 года. К середине 2026 года будет издан доклад - отчет о состоянии российско-китайской трансграничной популяции леопарда, отмечал Бардюк.