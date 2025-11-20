Лайнер с россиянами покинул Стамбул и направился в Сочи

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Прибывший из России круизный лайнер Astoria Grande с более чем 600 пассажирами на борту покинул Стамбул и движется в направлении Черного моря через Босфор, следует из данных портала marinetraffic.

Портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау , на швартовку в порту Стамбула , лайнер направился в Сочи . Причины данного решения портовой администрации не были разъяснены судовладельцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".

По информации портала marinetraffic, судно стояло на якоре в Мраморном море как минимум с 05:09 мск, а около 19:30 начало движение в сторону Босфорского пролива.

Ожидается, что судно прибудет в российский порт 22 ноября.

Согласно расписанию, следующий рейс лайнера с заходом в Стамбул отправится из Сочи в тот же день.

В руководстве порта Сарайбурну, где обычно швартуется лайнер под флагом Палау, ранее отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию.