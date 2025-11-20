https://ria.ru/20251120/layner-2056431561.html
Лайнер с россиянами покинул Стамбул и направился в Сочи
Лайнер с россиянами покинул Стамбул и направился в Сочи - РИА Новости, 20.11.2025
Лайнер с россиянами покинул Стамбул и направился в Сочи
Прибывший из России круизный лайнер Astoria Grande с более чем 600 пассажирами на борту покинул Стамбул и движется в направлении Черного моря через Босфор,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:54:00+03:00
2025-11-20T20:54:00+03:00
2025-11-20T22:22:00+03:00
стамбул
палау
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056374294_0:551:2048:1703_1920x0_80_0_0_bef1f1af647fd96d1d9045c7a566bc4d.jpg
https://ria.ru/20251120/layner-2056368511.html
https://ria.ru/20251120/sochi-2056312862.html
стамбул
палау
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056374294_0:404:2048:1940_1920x0_80_0_0_289494bb4718b3d5af6cef539b108057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, палау, сочи, следственный комитет россии (ск рф)
Стамбул, Палау, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ)
Лайнер с россиянами покинул Стамбул и направился в Сочи
Круизный лайнер с российскими туристами покинул Стамбул и направился в Сочи
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Прибывший из России круизный лайнер Astoria Grande с более чем 600 пассажирами на борту покинул Стамбул и движется в направлении Черного моря через Босфор, следует из данных портала marinetraffic.
Портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау
, на швартовку в порту Стамбула
, лайнер направился в Сочи
. Причины данного решения портовой администрации не были разъяснены судовладельцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".
По информации портала marinetraffic, судно стояло на якоре в Мраморном море
как минимум с 05:09 мск, а около 19:30 начало движение в сторону Босфорского пролива.
Ожидается, что судно прибудет в российский порт 22 ноября.
Согласно расписанию, следующий рейс лайнера с заходом в Стамбул отправится из Сочи в тот же день.
В руководстве порта Сарайбурну, где обычно швартуется лайнер под флагом Палау, ранее отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию.
Турецкое госагентство Anadolu передавало, что судно ранее посетило порты Антальи
, Аланьи
и Измира
, на его борту 616 пассажиров — преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа.