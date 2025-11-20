Рейтинг@Mail.ru
Круизы лайнера с россиянами, не попавшего в Стамбул, будут по расписанию
17:20 20.11.2025 (обновлено: 17:26 20.11.2025)
Круизы лайнера с россиянами, не попавшего в Стамбул, будут по расписанию
Круизы лайнера с россиянами, не попавшего в Стамбул, будут по расписанию
Следующие круизы лайнера Astoria Grande, который в четверг не пустили в порт Стамбула, состоятся по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе агента по... РИА Новости, 20.11.2025
стамбул, мраморное море, анталья (провинция), следственный комитет россии (ск рф)
Стамбул, Мраморное море, Анталья (провинция), Следственный комитет России (СК РФ)
Круизы лайнера с россиянами, не попавшего в Стамбул, будут по расписанию

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкМеждународный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи
Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи
СОЧИ, 20 ноя - РИА Новости. Следующие круизы лайнера Astoria Grande, который в четверг не пустили в порт Стамбула, состоятся по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".
"По словам судовладельца, следующие круизы состоятся по расписанию", - говорится в сообщении.
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не мог пришвартоваться в Стамбуле несколько часов, сообщила ранее в четверг РИА Новости пассажирка Наталья. По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 05.09 мск.
Турецкое госагентство Anadolu передавало, что судно ранее посетило порты Антальи, Аланьи и Измира, на его борту 616 пассажиров — преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа.
Администрация стамбульского порта не объяснила отказ в швартовке лайнера
Вчера, 16:56
 
СтамбулМраморное мореАнталья (провинция)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
