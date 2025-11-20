Администрация стамбульского порта не объяснила отказ в швартовке лайнера

СОЧИ, 20 ноя - РИА Новости. Судовладельцу лайнера Astoria Grande, прибывшего из России с россиянами на борту, не объяснили в администрации порта в Стамбуле отказ в разрешении на швартовку во время двухнедельного круиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".
"Поскольку портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау, на швартовку в порту города Стамбул в рамках завершения текущего двухнедельного круиза, лайнер вынужден проследовать к следующему порту - город Сочи. Причины данного решения портовой администрации не были разъяснены судовладельцу", - говорится в сообщении.
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не смог пришвартоваться в Стамбуле, сообщила ранее в четверг РИА Новости пассажирка Наталья. По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 05.09 мск.