Администрация стамбульского порта не объяснила отказ в швартовке лайнера - РИА Новости, 20.11.2025
16:56 20.11.2025 (обновлено: 17:08 20.11.2025)
Администрация стамбульского порта не объяснила отказ в швартовке лайнера
стамбул
россия
палау
в мире
стамбул
россия
палау
стамбул, россия, палау, в мире
Стамбул, Россия, Палау, В мире
© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкМеждународный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи
Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи
СОЧИ, 20 ноя - РИА Новости. Судовладельцу лайнера Astoria Grande, прибывшего из России с россиянами на борту, не объяснили в администрации порта в Стамбуле отказ в разрешении на швартовку во время двухнедельного круиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".
"Поскольку портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау, на швартовку в порту города Стамбул в рамках завершения текущего двухнедельного круиза, лайнер вынужден проследовать к следующему порту - город Сочи. Причины данного решения портовой администрации не были разъяснены судовладельцу", - говорится в сообщении.
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не смог пришвартоваться в Стамбуле, сообщила ранее в четверг РИА Новости пассажирка Наталья. По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 05.09 мск.
Турецкое госагентство Anadolu передавало, что судно ранее посетило порты Антальи, Аланьи и Измира, на его борту 616 пассажиров — преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа.
Паром Seabridge - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Минтранс Турции и России обсуждают ситуацию с Seabridge, сообщил источник
14 ноября, 14:42
 
СтамбулРоссияПалауВ мире
 
 
