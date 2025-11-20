Администрация стамбульского порта не объяснила отказ в швартовке лайнера

СОЧИ, 20 ноя - РИА Новости. Судовладельцу лайнера Astoria Grande, прибывшего из России с россиянами на борту, не объяснили в администрации порта в Стамбуле отказ в разрешении на швартовку во время двухнедельного круиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".