Раскрыты подробности блокировки лайнера с туристами из России в Турции

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Круизный лайнер Astoria Grande с более чем 600 российских туристов на борту оказался заблокирован у берегов Турции, сообщил Mash

По данным телеграм-канала, первый в России международный круизный лайнер, ходящий в Турцию, Египет, Израиль, Италию и Мальту, не получил разрешение на заход в порт Стамбула якобы в качестве ответной меры на недавний инцидент с турецким паромом Seabridge, который в начале ноября не смог зайти в порт Сочи

Телеграм-канал уточнил, что среди пассажиров лайнера есть жители Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей.

По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 5:09 мск.

Astoria Grande направится в Сочи, если власти Турции до 15:00 мск не выдадут разрешение на швартовку, при этом ситуация не должна повлиять на следующие рейсы, сообщил РИА Новости источник.

14 ноября паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.