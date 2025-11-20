Круизный лайнер из России не может пришвартоваться в Стамбуле

СТАМБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Прибывший из РФ круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не может пришвартоваться в Стамбуле уже несколько часов, сообщила РИА Новости пассажирка Наталья.

По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 5.09 мск.

"Информацией не обладаю. Ждём. Должны были сегодня гулять по Стамбулу. Нас не пускают причалить - на рейде стоим", - сообщила Наталья.

Собеседница агентства отметила, что команда лайнера работает в прежнем режиме, пассажирам предоставляют питание.

"У нас всё хорошо. Команда лайнера работает - развлекают, кормят... но информации нет", - отметила пассажирка.

"Не комментируем ситуацию с лайнером, у нас нет данных", - ответили РИА Новости в руководстве порта Сарайбурну, где обычно швартуется лайнер под флагом Палау.