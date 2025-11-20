https://ria.ru/20251120/layner-2056304251.html
Круизный лайнер из России не может пришвартоваться в Стамбуле
СТАМБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Прибывший из РФ круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не может пришвартоваться в Стамбуле уже несколько часов, сообщила РИА Новости пассажирка Наталья.
По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 5.09 мск.
"Информацией не обладаю. Ждём. Должны были сегодня гулять по Стамбулу. Нас не пускают причалить - на рейде стоим", - сообщила Наталья.
Собеседница агентства отметила, что команда лайнера работает в прежнем режиме, пассажирам предоставляют питание.
"У нас всё хорошо. Команда лайнера работает - развлекают, кормят... но информации нет", - отметила пассажирка.
"Не комментируем ситуацию с лайнером, у нас нет данных", - ответили РИА Новости в руководстве порта Сарайбурну, где обычно швартуется лайнер под флагом Палау.
Турецкое госагентство Anadolu передавало, что судно ранее посетило порты Антальи, Аланьи и Измира, на его борту 616 пассажиров — преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа.