Круизный лайнер из России не может пришвартоваться в Стамбуле - РИА Новости, 20.11.2025
Туризм
 
13:59 20.11.2025 (обновлено: 14:15 20.11.2025)
Круизный лайнер из России не может пришвартоваться в Стамбуле
Круизный лайнер из России не может пришвартоваться в Стамбуле
стамбул, россия
Туризм, Стамбул, Россия
© Фото : РИА НовостиКруизный лайнер Astoria Grande в Стамбуле
© Фото : РИА Новости
Круизный лайнер Astoria Grande в Стамбуле
СТАМБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Прибывший из РФ круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не может пришвартоваться в Стамбуле уже несколько часов, сообщила РИА Новости пассажирка Наталья.
По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 5.09 мск.
Пляж одного из отелей в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Турции заявили, что цены на отдых могут стать благоприятными для россиян
6 марта, 03:35
"Информацией не обладаю. Ждём. Должны были сегодня гулять по Стамбулу. Нас не пускают причалить - на рейде стоим", - сообщила Наталья.
Собеседница агентства отметила, что команда лайнера работает в прежнем режиме, пассажирам предоставляют питание.
"У нас всё хорошо. Команда лайнера работает - развлекают, кормят... но информации нет", - отметила пассажирка.
"Не комментируем ситуацию с лайнером, у нас нет данных", - ответили РИА Новости в руководстве порта Сарайбурну, где обычно швартуется лайнер под флагом Палау.
Турецкое госагентство Anadolu передавало, что судно ранее посетило порты Антальи, Аланьи и Измира, на его борту 616 пассажиров — преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа.
Курорт Белек в Турции - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В Турции рассказали, что будет с ценами на отдых в 2025 году
1 января, 05:34
 
