Подходы России и Лаоса к большому кругу вопросов совпадают, заявил Лавров

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Подходы России и Лаоса к широкому спектру международных вопросов совпадают, Москва и Вьентьян выступают за соблюдение всех принципов ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лаосом. "Подходы наших стран к широкому спектру международных вопросов совпадают или весьма близки. Выступаем за безусловное соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи. Твердо привержены процессу формирования справедливого многополярного мироустройства, отражающего культурно-цивилизационное многообразие, право народов самим определять свою судьбу", - сказал Лавров статье лаосским СМИ по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между Россией

Он уточнил, что Россия и Лаос являются противниками неоколониальных практик, односторонних принудительных мер, угроз применения силы, а также вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Глава МИД РФ отметил конструктивную линию лаосских друзей, направленную укрепление выстроенной вокруг АСЕАН архитектуры региональной безопасности и сотрудничества, их последовательные усилия по продвижению диалогового партнерства России с ассоциацией.

ШОС. Министр иностранных дел РФ также обратил внимание на стремление Вьентьяна выстраивать контакты с БРИКС