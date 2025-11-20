Рейтинг@Mail.ru
Подходы России и Лаоса к большому кругу вопросов совпадают, заявил Лавров
20.11.2025
04:29 20.11.2025
Подходы России и Лаоса к большому кругу вопросов совпадают, заявил Лавров
Подходы России и Лаоса к широкому спектру международных вопросов совпадают, Москва и Вьентьян выступают за соблюдение всех принципов ООН, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 20.11.2025
Подходы России и Лаоса к большому кругу вопросов совпадают, заявил Лавров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Подходы России и Лаоса к широкому спектру международных вопросов совпадают, Москва и Вьентьян выступают за соблюдение всех принципов ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подходы наших стран к широкому спектру международных вопросов совпадают или весьма близки. Выступаем за безусловное соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи. Твердо привержены процессу формирования справедливого многополярного мироустройства, отражающего культурно-цивилизационное многообразие, право народов самим определять свою судьбу", - сказал Лавров в статье лаосским СМИ по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом.
Он уточнил, что Россия и Лаос являются противниками неоколониальных практик, односторонних принудительных мер, угроз применения силы, а также вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Глава МИД РФ отметил конструктивную линию лаосских друзей, направленную укрепление выстроенной вокруг АСЕАН архитектуры региональной безопасности и сотрудничества, их последовательные усилия по продвижению диалогового партнерства России с ассоциацией.
Министр иностранных дел РФ также обратил внимание на стремление Вьентьяна выстраивать контакты с БРИКС и ШОС.
"Ценим стремление лаосских партнеров налаживать контакты с ведущими объединениями Мирового большинства, включая БРИКС и ШОС, "выстраивать мосты" с ЕАЭС, участвовать в процессах создания Большого Евразийского партнерства и архитектуры евразийской безопасности", - подчеркнул Лавров.
