Подходы России и Лаоса к большому кругу вопросов совпадают, заявил Лавров
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Подходы России и Лаоса к широкому спектру международных вопросов совпадают, Москва и Вьентьян выступают за соблюдение всех принципов ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подходы наших стран к широкому спектру международных вопросов совпадают или весьма близки. Выступаем за безусловное соблюдение принципов Устава ООН
во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи. Твердо привержены процессу формирования справедливого многополярного мироустройства, отражающего культурно-цивилизационное многообразие, право народов самим определять свою судьбу", - сказал Лавров
в статье
лаосским СМИ по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между Россией
и Лаосом
.
Он уточнил, что Россия и Лаос являются противниками неоколониальных практик, односторонних принудительных мер, угроз применения силы, а также вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Глава МИД РФ отметил конструктивную линию лаосских друзей, направленную укрепление выстроенной вокруг АСЕАН архитектуры региональной безопасности и сотрудничества, их последовательные усилия по продвижению диалогового партнерства России с ассоциацией.
Министр иностранных дел РФ также обратил внимание на стремление Вьентьяна выстраивать контакты с БРИКС
и ШОС
.
"Ценим стремление лаосских партнеров налаживать контакты с ведущими объединениями Мирового большинства, включая БРИКС и ШОС, "выстраивать мосты" с ЕАЭС
, участвовать в процессах создания Большого Евразийского партнерства и архитектуры евразийской безопасности", - подчеркнул Лавров.