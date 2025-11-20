Рейтинг@Mail.ru
Россия приветствует внешнеполитический курс Лаоса, заявил Лавров - РИА Новости, 20.11.2025
04:13 20.11.2025
Россия приветствует внешнеполитический курс Лаоса, заявил Лавров
Россия приветствует внешнеполитический курс Лаоса, заявил Лавров
Москва приветствует взвешенную позицию Вьентьяна в контексте украинского кризиса, а также независимый внешнеполитический курса Лаоса, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 20.11.2025
Россия приветствует внешнеполитический курс Лаоса, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва приветствует взвешенную позицию Вьентьяна в контексте украинского кризиса, а также независимый внешнеполитический курса Лаоса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приветствуем независимый внешнеполитический курс Лаоса, в том числе его взвешенную позицию в контексте украинского кризиса. Очевидно, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только путем устранения его первопричин", - сказал Лавров в статье лаосским СМИ по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом.
Москва ценит отношение Лаоса к общему прошлому, заявил Лавров
04:12
Глава МИД РФ отметил, что важно добиться соблюдения прав русских и русскоязычных людей на территориях, контролируемых киевским режимом.
"Необходимо надежно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО, прекратить попытки втянуть в этот милитаристский альянс Украину", - добавил он.
