Россия приветствует внешнеполитический курс Лаоса, заявил Лавров

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва приветствует взвешенную позицию Вьентьяна в контексте украинского кризиса, а также независимый внешнеполитический курса Лаоса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приветствуем независимый внешнеполитический курс Лаоса, в том числе его взвешенную позицию в контексте украинского кризиса. Очевидно, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только путем устранения его первопричин", - сказал Лавров в статье лаосским СМИ по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом.
Глава МИД РФ отметил, что важно добиться соблюдения прав русских и русскоязычных людей на территориях, контролируемых киевским режимом.
"Необходимо надежно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО, прекратить попытки втянуть в этот милитаристский альянс Украину", - добавил он.
Путин ведет Россию вперед, заявил премьер Лаоса
8 сентября, 08:36